Mor l'empresari manresà Joan Llansó Vives als 89 anys

Va ser fundador de l'empresa de transport i logística Traccions Manresa i, com a aficionat al motor, va estar vinculat al Biela Club

L'empresari manresà Joan Llansó Vives

L'empresari manresà Joan Llansó Vives / ARXIU PARTICULAR

Laura Serrat

Manresa

Manresa ha perdut aquest dimarts l'empresari manresà Joan Llansó Vives, que ha mort a l'edat de 89 anys. Llansó havia fundat l'empresa de transport i logística Traccions Manresa, situada al polígon de Bufalvent, i havia estat vinculat al món del motor amb l'entitat Biela Club. També va ser vocal i tresorer de la Cambra de la Propietat de Manresa. L'Associació d'Empresaris de Bufalvent ha lamentat la seva pèrdua i ha traslladat el seu condol a familiars i amics.

Llansó va iniciar la seva trajectòria professional al costat del seu pare, a l'Empresa Transport Llansó, que oferia serveis de distribució de Manresa a Barcelona, i a la inversa. Inicialment, la distribució es feia amb carros i, més endavant, amb furgonetes i camions.

Uns anys després, es van fusionar amb una empresa d'Igualada, que es va passar a anomenar Pericales Llansó, un salt que els va permetre ampliar els seus serveis a tot Espanya amb altres noves seus situades en altres ciutats.

Uns anys més tard, diverses discrepàncies amb els seus socis el van portar a reinventar-se i a fundar juntament amb el seu fill, en Joan, i persones de confiança l'actual Traccions Manresa, empresa de logística i transport.

