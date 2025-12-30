Quatre manresans, entre els 50 directius catalans més valorats
El Periódico i Glovo elaboren per primer cop un rànquing, que lidera Pau Relat, a partir d’un sondeig entre més de 500 executius
Sergi Saborit/Regió7
Quatre manresans figuren en el rànquing dels cinquanta directius empresarials més ben valorats de Catalunya, segons el llistat elaborat per El Periódico conjuntament amb Glovo. És la primera vegada que es fa aquesta classificació, en la qual figuren les joieres Rosa i Alba Tous i els banquetrs Isidro Fainé i Jaume Masana. El rànquing s’ha elaborat després d’un sondeig realitzat entre més de 500 executius i està liderada pel president de Fira de Barcelona, Pau Relat. Un terç de la taula l’ocupen dones, amb Sol Daurella al capdavant. Hi conviuen líders veterans com el mateix Isidre Fainé i Cristòfor Colom amb rostres emergents com Martina Font, Elisenda Bou-Balust i Francesc Julià.
Isidro Fainé, que ocupa la 13à posició de la classificació, és el president de la Fundació Bancària La Caixa i de Criteria, el holding empresarial de l’entitat. A més és vicepresident de Telefónica i d’ACS i president de la CECA, de CEDE i del World Savings Bank Institute.
En la divuitena posició apareix Rosa Tous, presidenta corporativa de la joiera manresana. Ha estat presidenta d’Andema, l’Associació per la Defensa de la Marca, i ara ho és de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (Ascef). La seva germana Alba ocupa la 43a posició. És presidenta de Tous, que ja factura més de 500 milions d’euros.
El número 45 de la llista és el flamant director general de SegurCaixa Adeslas, Jaume Masana, que ha desenvolupat tota la seva carrera al sector financer, en entitats com Caixa Manresa, Caixa Catalunya i Catalunya Caixa.
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16 a Cercs
- El geòleg Mata Perelló considera que el pàrquing sota la Seu de Manresa no ha de fer patir
- Desenes de tractors de la Catalunya central col·lapsen l'Eix Tranversal per reclamar control de la fauna cinegètica
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys