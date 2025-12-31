Optimisme a restaurants i hotels a poques hores de la revetlla de Cap d’Any
Les reserves d’últim moment a Sitges omplen una nit amb menús que oscil·len entre els 70 i els 300 euros
Gemma Sánchez / Albert Hernàndez Ventós (ACN)
Restaurants i hotels treballen atrafegats aquest dimecres al matí en ple compte enrere per a la revetlla de Cap d’Any, una de les nits més fortes pel sector. L’hostaleria afronta la jornada amb optimisme i les reserves fregant el 100% d’ocupació. A Barcelona, pràcticament no queda cap habitació d’hotel lliure, en una situació que es repeteix a Sitges, on els restaurants han omplert totes les taules disponibles. En molts casos, han arribat reserves d’última hora i el Gremi d’Hostaleria dona per fet que al llarg del dia d’avui encara rebran trucades de clients que volen passar Cap d’Any fora de casa. En aquest municipi del Garraf, els menús oscil·len entre els 70 i els més de 300 euros en els casos que inclouen habitació d’hotel.
El director del Gremi d’Hotels de Barcelona, Manel Casals, destaca unes “bones previsions” de cara al comiat del 2025. Casals ha afirmat a que “un any més” per Cap d’Any hi ha “plena ocupació” en aquests allotjaments. Ha concretat que fins i tot estan “pràcticament plens” des del 27 de desembre i fins a l’1 de gener. El responsable gremial ha subratllat que la coincidència que el 2026 comenci gairebé en cap de setmana “en els millors casos” les estades s’allarguin fins als dies 2 i 3 de gener.
A Sitges, el Gremi d’Hostaleria referma que Cap d’Any és “un dels pics més forts", com a colofó a una campanya de Nadal que ja va arrencar amb força amb les reserves del 25 de desembre. “Tenim pràcticament al 100% tant els allotjaments com els sopars”, celebra a l’ACN el portaveu José Maria Mori, en una entrevista a menys de dotze hores del canvi d’any.
El sector té moltes esperances en la facturació d’aquesta nit, després d’un Nadal i Sant Esteve de salons plens però fluix en aperitius i copes de sobretaula, ja que la llevantada va deixar buides unes terrasses que habitualment s’omplen aprofitant el sol que acostuma a escalfar el Nadal al Garraf.
Les propostes dels establiments sitgetans per la vetllada d'aquesta nit van des dels 70 euros fins els més de 300, en un extrem que ja inclou l’habitació d’hotel. Segons el Gremi, aquesta opció de sopar i allotjament cada cop té més demanda “per no haver de patir pel consum d’alcohol si han de conduir després”.
Pel que fa als àpats, tots els restaurants ofereixen menús tancats, amb una varietat i qualitat que oscil·la en funció del preu, “però amb propostes que cada any canvien, perquè hi ha molts clients fidels a qui no els pots tornar a oferir el mateix”. “El xef innova sempre”, destaca Mori.
En el cas del restaurant Sofia by Picinic, el menú és de 90 euros i inclou quatre aperitius, dos entrants, un plat principal i un postre. El director, Pau Matas, apunta que l’estructura “sempre és la mateixa”, i cada any modifiquen l’elaboració, “però amb una matèria primera que sempre acaba girant entorn el foie, el salmó, el llamantòl o la carn, perquè el client busca el toc tradicional del Nadal”.
Mentre l’estructura es manté fidel, Matas sí que constata una evolució amb el format de les revetlles als restaurants, “perquè ara hi ha molta més oferta i han quedat enrere els serveis per a 200 o 400 comensals”. “La gent busca filar més prim amb la gastronomia, per fer el raïm i ballar, però sobretot per sopar bé”, afegeix. Pel que fa al tipus de clients, hi ha tant parelles com grups de fins a disset persones. També és diversa la proporció de famílies i grups d’amics.
Al Sofia by Picnic destaquen que hi ha clients amb la reserva feta des de fa un any, si bé també hi ha molts casos de peticions d’última hora. De fet, la darrera taula la van acceptar ahir dimarts a la tarda, amb tres menús que completen al 100% el restaurant per aquesta nit. Des del Gremi d’Hostaleria, José Maria Mori precisa que aquest ‘last minute’ és un clàssic, i dona per fet que hi haurà clients que aquest mateix vespre encara intentaran demanar taula, sense èxit.
