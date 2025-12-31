SECTOR IMMOBILIARI
La inversió immobiliària creixerà un 10% el 2026 fins als 18.000 milions
Les consultores preveuen un rècord d’inversió el 2026, impulsada pel creixement econòmic d’Espanya
Gabriel Santamarina
La inversió immobiliària seguirà a l’alça durant el 2026, amb un creixement del volum d’un 10% respecte al registrat el 2025, percentatge que es traduiria en un rècord històric d’operacions per sobre dels 18.000 milions d’euros, segons el consens de les diferents consultores, les vuit que formen l’Associació de Consultores Immobiliàries –BNP Paribas Real Estate, Catella, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank i Savills— i les quatre ‘big four’, Deloitte, EY, KPMG i PwC. El 2025, la suma de totes les transaccions immobiliàries donen un volum d’inversió entre 14.500 i 17.500 milions d’euros, depenent de la fórmula de prendre el còmput. Això suposa un augment davant les xifres del 2025 entre el 15% i el 30%. Les previsions per a l’any vinent són de poder superar els 17.000 o, fins i tot, els 18.000 milions d’euros, tot un rècord.
Inversió immobiliària institucional entre 2017 i 2025, segons JLL
«Esperem un 2026 millor que aquest any i que podria arribar a nivells rècord de la sèrie històrica. Els factors macroeconòmics amb més impacte sobre la inversió són el creixement econòmic espanyol, que triplica el de l’eurozona i una millora del ràting del país per les agències de notació, i a això se sumen indicadors que afecten la demanda en diferents usos amb aquest negoci operatiu que genera ingressos: increment del turisme, desequilibri entre oferta i demanda al sector living, una prima de risc molt atractiva en el sector retail o la tornada a les oficines. Tot això ens converteix en un mercat líder ara mateix a Europa», apunta Alejandro Campoy, director general de Savills España. Carlos Bardavío, soci responsable de Real Estate de KPMG a Espanya, estima que si s’arriba a la xifra de 18.000 milions d’euros, la inversió es distribuirà en un 35% en el sector living, 25% hoteler, 15% oficines i 10% logística.
Oriol Barrachina, CEO de Cushman & Wakefield a Espanya
«La liquiditat creixent als mercats, l’interès del capital internacional i el dinamisme de l’inversor nacional anticipen un 2026 d’expansió, amb més equilibri sectorial i una demanda sostinguda»
En aquest sentit, Enrique Losantos, CEO de JLL Espanya, contextualitza: «El 2025 tancarà com el tercer any amb més volum transaccionat de la història, només per darrere dels anys rècord del 2019 i 2022. Un factor clau que ha impulsat aquesta inversió ha sigut l’alta liquiditat i els bons fonamentals d’Espanya, que ens situen com una destinació molt atractiva per a l’inversor internacional». «Aquest dinamisme s’atribueix a la recuperació del capital internacional, la millora en les condicions de finançament i la solidesa del mercat d’ocupació. Operacions corporatives de gran volum, com la venda de Livensa Living i Vitalia, han estat clau en l’increment dels volums», afegeix Adolfo Ramírez-Escudero, president de CBRE Espanya.
Ignacio Martínez-Avial, CEO de BNP Paribas Real Estate a Espanya
«L’immobiliari espanyol entra en un cicle de més dinamisme inversor, amb un clar retorn del capital internacional i un pes més gran de les operacions de coinversió i diversificació cap a nous actius»
La inversió creixerà el 2026
Alejandro Campoy, director general de Savills a Espanya
«El 2026 apunta a ser un dels millors anys. Ciutats com València, Sevilla o Màlaga tenen una gran oportunitat per captar part del capital enfocat en vivenda, hotels, oficines, logístic o retail»
Ignacio Martínez-Avial, CEO de BNP Paribas Real Estate España, pronostica que el 2026 la inversió seguirà a l’alça perquè el nostre país «continuarà comptant amb unes palanques i un atractiu molt elevat per al capital institucional, internacional i domèstic»: «Seguim amb unes perspectives macroeconòmiques molt favorables, amb uns creixements de PIB previstos molt superiors als de les principals potències dins de la zona euro. Aquest creixement econòmic s’està reflectint en una activitat molt elevada dins dels diferents tipus d’actius immobiliaris que suporten i validen la inversió».
Alberto Valls, soci responsable de Real Estate a Deloitte España
«Som davant un mercat immobiliari dinàmic, en el qual predominen el sector living i el capital value add. De cara al 2026, anticipem expectatives de creixement impulsades per la millora del fundraising i per la rotació d’actius»
Sobre això, Carlos López, CEO de Catella a Espanya, afegeix: «Les previsions indiquen que els tipus d’interès es mantindran baixos gràcies a la contenció de la inflació. A Espanya s’encadenen ja dos anys de bona evolució del mercat d’inversió, fonamentalment des que les taxes van començar a descendir. Pensem que aquesta tendència positiva podrà mantenir-se durant els pròxims exercicis. En aquest sentit, l’evolució del PIB, l’estabilitat dels tipus d’interès i el control de la inflació seran els principals factors que condicionaran la inversió el 2026».
Miren Tellería, sòcia responsable del Sector Immobiliari a PwC Espanya
«Un context macroeconòmic sòlid i una relació risc-retorn més atractiu el nostre país en comparació amb altres països europeus estan redirigint fluxos internacionals cap a Espanya»
La clau del bon dinamisme és la bona ‘macro’ davant la mitjana de la Unió Europea. «El nostre país continuarà atraient inversió no només pel sòlid comportament dels principals indicadors clau per al desenvolupament immobiliari, sinó també pel diferencial favorable davant altres països tradicionalment captadors de capital, les condicions macroeconòmiques del qual actualment no estan acompanyant. En aquest context, s’obre una finestra d’oportunitat de diversos anys per generar l’entorn adequat i estructurar les transaccions que permetin capturar aquest flux d’ inversió de forma eficient», desenvolupa Miren Tellería, sòcia responsable del Sector Immobiliari de PwC España.
Humphrey White, director general de Knight Frank a Espanya
«El mercat immobiliari espanyol continuarà actiu el 2026, després de la bona evolució de la inversió registrada el 2025. Les perspectives apunten a un creixement més moderat, guiat per una anàlisi rigorosa per part dels inversors»
Tornada de les grans operacions
Mikel Echavarren, president i conseller delegat de Colliers Espanya i Portugal
«Els fonamentals d’Espanya, basats en la demografia, el consum, el turisme i la computació de dades continuaran sent un atractiu singular en el panorama global de la inversió»
Una de les grans tendències que s’ha consolidat el 2025 són les grans operacions, aquelles el volum dels quals marca l’esdevenir de la xifra total d’inversió immobiliària. Ha destacat la venda de Brookfield a CPPIB de la cartera de residències d’estudiants de Livensa Living per 1.200 milions d’euros, la compra de StepStone i Greykite del portfoli d’actius de Vitalia Home a CVC i Portobello per 1.000 milions o l’oferta pública d’adquisició (OPA) de Neinor Homes sobre Aedas Homes, transacció valorada també en prop de 1.000 milions.
Enrique Losantos, CEO de JLL España
«Espanya s’ha consolidat com l’economia més dinàmica d’Europa. La fortalesa demogràfica, lideratge econòmic europeu i transformació digital–sostenible assegura un 2026 d’expansió selectiva i oportunitats estructurals»
Alberto Valls, soci responsable de Real Estate a Deloitte España, anticipa que la tendència continuarà el 2026: «El mercat mostra una gana inversora més gran, amb voluntat dels fons per rotar carteres i un interès creixent per actius living i plataformes amb escala, cosa que afavorirà operacions corporatives de més mida. Es preveu que el 2026 predominin les operacions de consolidació sobre les sortides a borsa. La rotació d’actius per part de fons value add i la materialització d’estratègies desenvolupades en els últims anys afavoriran fusions, adquisicions i vendes de porfolis, mentre que les ampliacions de capital cotitzades estaran condicionades per la bretxa entre valor comptable dels actius i la valoració borsària, limitant l’atractiu de noves sortides a borsa».
Javier García-Mateo, soci responsable del sector Real Estate a Espanya d’EY-Parthenon
«El mercat immobiliari afronta el 2026 amb bones perspectives, creixement moderat i un clar lideratge del living, acompanyat per la fortalesa de retail, oficines i hoteler»
Dins d’aquest apartat, una de les estratègies que més fam ha despertat és l’arbitratge entre els mercats públics i els privats. És a dir, comprar una cosa que en borsa cotitza a descompte, però que al mercat de transaccions es pot vendre més car. El gran exemple és la cartera de sòls d’ Aedas Homes. «En un context marcat per la caiguda significativa del fundraising global, estem veient una tendència dominant cap a la consolidació. Estem veient fusions i adquisicions entre gestores i assetjagers per millorar capacitats i eficientar estructures de costos. Aquest fenomen també es reflecteix en l’àmbit cotitzat, amb OPAs i fusions de companyies immobiliàries, aprofitant els forts descomptes sobre el valor net dels actius (NAV) en la majoria de segments. Tot apunta que aquesta tendència de concentració continuarà el 2026, tant al mercat privat com en el públic», apunta Javier García-Mateo, soci responsable del sector Real Estate a Espanya d’EY-Parthenon.
Adolfo Ramírez-Escudero, president i conseller delegat de CBRE a Espanya i Llatinoamèrica
«La inversió continuarà condicionada per la cautela davant la volatilitat global, canalitzant capital cap a sectors com living, healthcare, life sciences, agribusiness o data centers»
¿Qui ha sigut els inversors més actius?
Mikel Echavarren, president de Colliers a Espanya i Portugal, assenyala com s’ha repartit la inversió: «El 70% ha sigut value add, mentre el 20% ha sigut core+ i 10% restant . Al voltant del 60% de les operacions les han portat a terme per capital institucional, davant un 10% dels family offices, un 20% de fons de private equity immobiliari i un 10% de les cadenes hoteleres. Una vegada més, el capital internacional ha sigut el gran protagonisme, amb el 80% de les operacions, davant el nacional, que representa el 20%».
Carlos López, CEO de Catella a Espanya
«Espanya afronta el 2026 amb un mercat sòlid, impulsat per la demanda d’allotjament, el dinamisme del sòl i el protagonisme d’inversors value add i oportunistes»
Malgrat això, Oriol Barrachina, CEO de Cushman & Wakefield a Espanya creu que el 2026 hi haurà «un protagonisme més gran de l’inversor core», el que persegueix menys rendibilitat i aposta per actius més segurs i estables. «Passarà en sectors com el logístic i les oficines, que ja mostren signes de recuperació des de la segona meitat del 2025. Una part significativa d’aquest capital procedirà d’inversors internacionals, tot i que és fonamental el paper fonamental que està exercint el capital nacional, la presència del qual no només ha crescut de forma sostinguda, sinó que ha resultat determinant en determinats segments», desenvolupa.
Carlos Bardavío, soci responsable de Real Estate de KPMG a Espanya
«El 2025 ha estat d’estabilització del creixement en la inversió immobiliària, recolzat no només en els sectors living i hoteler, sinó també en la recuperació creixent dels sectors retail i d’oficines».
«Seguirem veient durant l’any vinent una varietat de tipus de capital, tot i que els inversors institucionals, asseguradores, grans fons i socimis continuaran dominant el prime i el living». Els fons de valor afegit actuaran en oportunitats de revalorització i actius en necessitat de reposicionament. Mentrestant, el pes de l’inversor core/core+ tendirà a augmentar en segments estables, però el mercat continuarà necessitant capitals de diferent risc per convertir producte en promoció i rehabilitació», conclou Humphrey White, director general de Knight Frank a Espanya.
