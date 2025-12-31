Canvis accionarials
Onada de canvis en les grans telecos espanyoles
Els terratrèmols de l’any passat en els gegants del sector tenen ara i tindran en el pròxim exercici més rèpliques, amb noves reordenacions del capital, plans de sortides a borsa, grans girs estratègics, aliances i potser també noves fusions.
Javier Page
El sector espanyol de les telecomunicacions es comença a acostumar a viure en una agitació permanent. Els sonats terratrèmols corporatius simultanis a les grans telecos (amb moviments accionarials a Telefónica, Vodafone, MasOrange i el creixement explosiu de Digi) han provocat una reconfiguració del sector.
I a conseqüència d’això ara la indústria enfila noves rèpliques que anticipen més reordenacions del capital, girs estratègics de les companyies, sortides a borsa i potser també l’arrencada d’una onada de fusions entre companyies a Europa i a cadascun dels seus països.
Telefónica ha obert una nova etapa que pretén ser una renovació plena. Promoguda per un nou nucli dur (amb la tornada al capital de l’Estat espanyol a través de SEPI, el hòlding CriteriaCaixa i l’Aràbia Saudita com a socis principals), amb un nou president, Marc Murtra, que ha revolucionat la cúpula de la companyia per crear una nova guàrdia de corps, i amb una renovada estratègia, amb què busca ser més rendible, consolidar una disciplina financera de ferro (mitjançant una retallada de dividend) i reduir costos (inclòs un ero, amb uns 5.500 acomiadaments).
Murtra ha defensat la necessitat que tingui lloc una concentració d’empreses de telecomunicacions primer dins de cadascun dels països, i després en l’àmbit europeu. Les travesses per al mercat espanyol posen com a candidats per a la fusió o compra per Telefónica tant Vodafone España com Digi. A les tertúlies tampoc es descarta la unió de Vodafone i Digi.
Després de dos llargs anys de preparatius, Orange i MásMóvil van aconseguir tancar el 2024 la seva esperada fusió amb l’objectiu de per crear la teleco més important d’Espanya per nombre de clients, que va posar fi al lideratge de Telefónica. Una unió a parts iguals que canviarà completament. El grup francès Orange ha tancat un acord amb la resta d’accionistes de MasOrange per comprar el 50% que no controla en la companyia espanyola per 4.250 milions d’euros en efectiu i així prendre el control total de l’operadora.
El tancament de la fusió entre MásMóvil i Orange a Espanya incloïa un seguit de condicions sobre la possibilitat que Orange prengués el control de la nova empresa entre els 24 i els 42 mesos posteriors a la conclusió de la transacció. Una altra de les clàusules apuntava que la sortida a borsa de la companyia estaria bloquejada durant els dos anys posteriors al tancament de l’operació. La consellera delegada d’Orange, Chrystel Heydemann, ha remarcat els últims mesos que està en marxa un "procés molt clar" encaminat a la sortida a borsa de MasOrange.
A més, les grans telecos espanyoles es van llançar a segellar noves aliances per estalviar costos i maximitzar inversions en el desplegament de xarxa a Espanya, el país amb més extensió de fibra òptica d’Europa. Vodafone España, controlada pel grup britànic Zegona, és la que s’ha mostrat més activa en aquesta mena d’aliances (amb filials conjuntes tant amb MasOrange com amb Telefónica) i la que n’ha tret més profit (amb ingressos milmilionaris amb la venda parcial de les societats).
Reina del ‘low cost’
Per la seva banda, Digi ha aconseguit esdevenir la reina del low cost en el mercat espanyol. Va desembarcar a Espanya el 2008 i, disset anys després, ha aconseguit rebentar el sector nacional de les telecomunicacions a base de preus agressius, tarifes senzilles i una oferta cada vegada més completa de serveis. Digi és la teleco que creix més i la que més clients pren als rivals, i actualment disposa d’una cartera d’una mica més de 10,2 milions d’usuaris.
