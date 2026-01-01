Nova controvèrsia
Els conductors rebutgen l’obligatorietat de la balisa V16 i en qüestionen l’ús: «Són millors els triangles»
Poques hores després de la seva entrada en vigor a la xarxa viària segueix el desconcert sobre l’homologació dels dispositius i la seva utilitat en una avaria
Catalunya comença a multar l’1 de gener els conductors que no senyalitzin un accident amb la balisa V16
Germán González
La balisa V16 ha arribat per quedar-s’hi però amb polèmica. Des del primer dia de l’any tots els vehicles l’han de tenir, ja que substitueixen els triangles d’emergència. No obstant, la mesura establerta per la Direcció General de Trànsit (DGT) ha generat desconcert en les primeres hores d’aplicació obligatòria entre els conductors, tal com ha pogut comprovar El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7. Denuncien «indefensió» ja que s’exposen a multes de 80 euros quan hi ha molta «confusió» sobre quina balisa és la correcta i la seva utilitat davant una avaria.
«Em sembla malament l’obligació de portar la V16 perquè tenim les armilles reflectores i els triangles» explica Ricard Pavia i també en qüestiona l’ús en algunes ocasions: «Si se t’avaria el cotxe en un revolt, els cotxes que vinguin després no veuran gaire cosa». A més, remarca que «m’ha costat una mica trobar la balisa, hi ha molts models i ves a saber quina és l’homologada» i afegeix que la disparitat existent de balises al mercat pot confondre, principalment «la gent gran, que la poden enganyar». Ricard qualifica l’obligatorietat de portar aquesta balisa com «un abús per enriquir-se uns quants a costa de la resta, és el robatori del segle».
Josep Vives, que viatja amb la família per l’AP-7, considera que «es tracta d’un negoci muntat per l’Estat» i creu que «no s’ha demostrat la funcionalitat» de la mesura. Ha explicat que fa setmanes que va comprar la balisa en una oferta que va aconseguir a través de la seva empresa. De la mateixa opinió és Josep Maria López malgrat que no l’ha comprat encara i circula sense portar-la: «Algú s’omple les butxaques amb l’obligatorietat d’aquesta balisa quan els triangles són més efectius per a la seguretat».
També es va mostrar molt crític amb el dispositiu Aran Herrera que assenyala les limitacions de visibilitat dels dispositius en revolts o canvis de rasant. «Les balises deixen molt a desitjar, són millors els triangles perquè avisen la resta de conductors d’una avaria i poden salvar-te la vida perquè no topin amb nosaltres per darrere», remarca. A més, lamenta que la llum dura una mitja hora i la grua sol tardar gairebé una hora a arribar
Alguns conductors també s’han queixat de la desinformació amb el tema de l’homologació de les balises. Josep Maria Folgueres ha assenyalat que quan es va comprar el seu cotxe fa un any venia amb una balisa però que no és de les homologades i per això en va haver d’adquirir una altra. «Va ser fa 15 dies i l’hem provat a casa per saber si funcionava» destaca i afegeix que considera que té la seva utilitat davant les emergències.
Hi ha qui en porta una que no està homologada. Alfred i Lourdes disposen al seu vehicle d’una balisa comprada en una botiga i lamenten la desinformació per saber quins dispositius són els correctes. A més, critiquen que s’imposi la mesura quan continuen morint conductors en accidents de carretera per no portar el cinturó de seguretat.
José López no la porta i afirma que l’ha demanat als Reis. Fins aleshores «espero que facin els ulls grossos si m’agafen», fa broma. També remarca que ha esperat fins a l’últim moment per adquirir-la perquè confia que «el boom de les balises es desinfli i el preu baixi». En aquest sentit, en les últimes hores s’ha esgotat aquest dispositiu en algunes gasolineres, tal com ha pogut comprovar EL PERIÓDICO. Jordi García, que atén en una estació de servei a l’àrea de Porta de Barcelona remarca que en poques hores n’han venut mitja dotzena.
Protecció de dades
Una altra controvèrsia de la nova balisa és la seva funció per indicar la ubicació del vehicle immobilitzat a la plataforma del transport connectat DGT 3.0. Alguns conductors lamenten que els models de balisa que es venen no especifiquen si disposa d’aquest servei o de com activar-lo, tot i que a l’etiqueta ho posi. En aquest sentit, la DGT assenyala que, a l’encendre la balisa, únicament s’envien dades tècniques, com la posició del vehicle, i no requereix cap registre. Malgrat això, hi ha dubtes sobre la privacitat del sistema.
El jurista Alejandro Rusiñol recorda a El Periódico que «tots els ciutadans estan a favor de la seguretat viària i que la tecnologia ajudi en cas d’accident», tot i que afegeix que «una norma obliga a utilitzar un dispositiu connectat que transmet dades de localització, l’Estat té l’obligació d’explicar amb total claredat quines dades es recullen, qui les gestiona, durant quant temps i amb quines garanties».
«La ubicació d’una persona és una dada molt sensible. Per això el dret europeu exigeix que aquest tipus de sistemes s’implantin amb especial cura i després d’una avaluació prèvia d’impacte en protecció de dades. Aquesta informació, ara com ara, no s’ha traslladat de manera clara als ciutadans», remarca Rusiñol. També recorda que l’aplicació de la balisa pot afectar drets fonamentals com la privacitat del ciutadà i per això se n’ha «de reforçar la base legal i garantir que la protecció de dades està plenament salvaguardada».
Millorar la comunicació
La intenció de la DGT és reduir els riscos quan es té un sinistre a la carretera. Per això la balisa, un petit aparell rodó que emet una llum groga o taronja de gran intensitat i forma intermitent fins a l’arribada de la grua, s’ha de posar al sostre del vehicle quan tenim un accident o avaria i ens quedem aturats al voral. Quan passava això, el conductor havia de sortir a posar els triangles d’emergència a 50 i 100 metres del vehicle, cosa que podria provocar una situació de perill amb altres usuaris de la via, que l’havien d’esquivar, malgrat portar l’armilla reflectora que continua sent obligatòria.
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha remarcat que la balisa augmenta la visibilitat d’un vehicle avariat, principalment quan és més fosc, ja que durant un mínim de 30 minuts s’emet una llum intermitent. D’aquesta manera el conductor no ha de sortir fora del cotxe i millora la seguretat. Malgrat això, indica que juntament amb l’activació s’ha de trucar al 112 per garantir l’ajuda, ja que el dispositiu no està connectat a emergències.
Lamiel també reconeix que ha faltat una millor campanya de comunicació per especificar els models que estan homologats i evitar falsificacions. Per saber-ho cal fixar-se en el codi de certificació, que comença sempre amb les sigles LCOE o IDIADA i un número. De moment, és obligatori circular amb aquesta balisa i els Mossos d’Esquadra poden iniciar un procediment sancionador a Trànsit en cas de no complir la mesura. Fonts policials asseguren que, els primers dies, s’aposta més per actuar «amb sentit comú» i insistir que s’ha de portar la balisa V16, tot i que també seran «inflexibles» amb les desobediències reiterades.
Trànsit també recorda que davant un accident o avaria en què un vehicle quedi immobilitzat, els ocupants han de portar armilla reflectora i és millor que esperin en un lloc segur darrere de la tanca o amb distància de seguretat i fora de la carretera.
