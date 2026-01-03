Illes Canàries
César Gimeno Alcalá: “Canàries és un territori idoni per al desenvolupament de l’energia solar”
César Gimeno Alcalá, CEO i soci fundador d’IASOL i delegat d’UNEF a Aragó de Thales Alenia Space a Espanya.
Per què vau triar expandir-vos a Canàries?
Vaig viure una temporada a Xile, que va ser el primer país del món on l’energia solar va resultar rendible sense necessitat de cap tipus de subvenció, competint directament al mercat. L’any 2018 vaig entendre que Canàries podia presentar un escenari molt similar. Les característiques de l’arxipèlag —una generació energètica majoritàriament fòssil, sistemes elèctrics aïllats sense interconnexió amb el continent ni gairebé entre illes, i un recurs solar excel·lent— converteixen Canàries en un territori idoni per al desenvolupament de l’energia solar. Tot això em va portar a identificar una gran oportunitat per establir-nos i desenvolupar projectes a les illes.
—Quines oportunitats podria oferir Canàries com a hub empresarial o d’inversió?
Actualment, el percentatge d’energia renovable sobre l’energia primària a Canàries està per sota del 10 %, molt lluny de l’objectiu del 20 % fixat per al 2030 al PTECan 2030 i clarament per sota de la mitjana estatal. Això evidencia una oportunitat molt rellevant en el sector de les energies renovables.
A més, Canàries presenta unes característiques úniques per la seva condició d’arxipèlag volcànic, amb grans relleus propers al mar i particularitats geològiques que fan que el desenvolupament de projectes energètics sigui diferent del del continent. A tot això s’hi afegeix un marc fiscal atractiu que afavoreix la inversió.
—Podria compartir un cas concret d’èxit que hàgiu assolit gràcies a ser a Canàries?
Canàries ha estat el lloc on hem desenvolupat el nostre primer projecte com a constructors de parcs solars per a Iberdrola. El resultat ha estat molt satisfactori i el client ha quedat especialment content amb la nostra feina, cosa que ens ha permès ser convidats a participar en licitacions en altres països, com Itàlia, on actualment estem involucrats en processos similars.
—Quin impacte ha tingut ser-hi pel que fa a creixement, ingressos o projecció internacional per a vosaltres?
Des de la creació d’IASOL Canarias, el pes de l’arxipèlag en la facturació del grup ha anat creixent de manera sostinguda, situant-se actualment al voltant del 10 % del total. En aquests moments estem analitzant projectes solars al nord d’Àfrica i el nostre objectiu és que IASOL Canarias esdevingui la plataforma des de la qual atenguem aquests nous mercats internacionals.
—Quins consells donaríeu a altres empreses que estiguin considerant expandir-se a Canàries?
Des d’un punt de vista estratègic, els recomanaria estudiar a fons les particularitats del seu negoci a Canàries, recolzar-se en un bon equip local i tenir paciència, ja que la coordinació entre el Govern de Canàries, els cabildos insulars i els ajuntaments pot fer que els processos no avancin tan ràpid com es desitjaria. En l’àmbit fiscal i tributari, és fonamental comptar amb un assessor local especialitzat, ja que el règim impositiu canari és diferent del peninsular —amb figures com l’IGIC o particularitats duaneres— i, al mateix temps, ofereix avantatges fiscals importants per a les empreses que generen ocupació local.
