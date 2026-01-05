Neix el Trufalet, el formatge de cabra trufat de Laumont i Formatges Muntanyola amb valor artesà i social
La col·laboració amb la Fundació Ampans dona vida a un projecte gastronòmic que uneix territori i inclusió social
Regió7
Laumont, empresa referent en tòfones i bolets amb seu a Tàrrega, i Formatges Muntanyola, projecte formatger de la Fundació Ampans a Sant Salvador de Guardiola (Bages), han presentat el Trufalet, un formatge de cabra trufat d’edició limitada que neix de la trobada entre dues tradicions artesanes que comparteixen un mateix llenguatge: la cura pel producte, el respecte pel territori i el valor de les persones.
El Trufalet és un formatge de cabra elaborat artesanalment a partir de llet de proximitat, al qual s’incorpora brisura de tòfona d’estiu seleccionada per Laumont, amb un aroma elegant i equilibrat que acompanya el caràcter làctic i cremós del formatge. El resultat és un producte gastronòmic pensat tant per a taules de formatges i aperitius com per a receptes senzilles del dia a dia.
Aquest projecte va més enllà del producte. El Trufalet s’elabora a l’obrador de Formatges Muntanyola, un projecte impulsat per la Fundació Ampans, entitat que des de fa més de 60 anys treballa per promoure la inclusió laboral i l’autonomia de persones amb discapacitat intel·lectual o en situació de vulnerabilitat. La participació activa d’aquestes persones en el procés d’elaboració aporta un valor humà real i tangible a cada peça de formatge. “A Formatges Muntanyola entenem l’artesania com una manera de fer i de viure el producte. Aquest projecte ens permet demostrar que la qualitat gastronòmica i el compromís social poden anar de la mà, donant sentit a cada gest que fem a l’obrador”, explica Anna Prado, responsable de Formatges Muntanyola i representant de la Fundació AMPANS.
Per la seva banda, des de Laumont destaquen el valor de la col·laboració i el respecte pel territori com a eix central del projecte. “Trufalet és el resultat d’escoltar el producte, el territori i les persones. No volíem fer només un formatge trufat, sinó crear una proposta amb ànima, que expliqués d’on venim i com entenem la gastronomia”, afirma Miquel Ramon, responsable de comunicació de Laumont. “Hi ha sabors que neixen de la terra… i de les mans que la cuiden” resumeix l’esperit d’aquest projecte, que posa en valor el treball artesanal, el temps i els gestos que fan possible un producte honest, arrelat i amb identitat pròpia.
El llançament del Trufalet va acompanyat de diversos materials audiovisuals que mostren tant el procés d’elaboració com la història humana que hi ha darrere del producte, reforçant el compromís de Laumont i Formatges Muntanyola amb la transparència, la qualitat i l’artesania.
El Trufalet es comercialitza en edició limitada i està disponible per a client final a través de la botiga online de Laumont i de Formatges Muntanyola.
