La Catalunya central retalla de 1.364 persones l’atur registrat al llarg del 2025
La regió tanca l’any amb 22.334 persones sense feina, amb un descens internaual del 5,76%, el més elevat consignat des de l’abril del 2023
La baixada al territori supera de més de dos punts la el conjunt català
ACN
Les comarques de la Catalunya central van tancar el 2025 amb un total de 22.334 persones aturades registrades. Això suposa 1.364 menys que un any abans, i un descens percentual del 5,76%. Des de l’abril del 2023, quan el mercat laboral encara s’estava recuperant del cop de la covid-19, que no es registrava un descens interanual tan pronunciat.
La caiguda del 5,76% a la regió supera en més de dos punts el descens general al conjunt de Catalunya al llarg del 2025 (-3,57%), fet que evidencia el bon moment del mercat laboral al territori.
Tan sols el Solsonès (2,7%), al Moianès (1,72%) i al Berguedà (0,61%) han experimentat increments interanuals de l’atur, segons l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. A la resta de comarques s’han consignat descensos, especialment significatius al Lluçanès (-24,35%), la Cerdanya (-8,99%) i a l’Anoia (-7,13%). També hi ha hagut davallades per sobre de la mitjana nacional a l’Alt Urgell (-5,85%), el Baix Llobregat Nord (-4,97%) i al Bages (-4,99%). En aquesta última comarca és on s’ha registrat una caiguda en nombres absoluts més elevada de persones registrades a les llistes de l’atur, amb un total de 434, pràcticament un terç del conjunt de la caiguda de l’atur a la regió central.
En relació al novembre, la Catalunya central, com el conjunt del país, ha experimentat un lleuger increment del registre, el 0,62%, una mica per sobre de la mitjana catalana (0,58%). Només al Lluçanès (-3,31%) i a l’Alt Urgell (-2,57%) s’han experimentat descensos; a la resta, ha pujat sobretot al Moianès (6,87%), a la Cerdanya (2,72%) i al Solsonès (2,48%).
Les dades a Catalunya
Catalunya va tancar el 2025 amb 323.236 persones apuntades a les llistes de l’atur, i va signar així un final d’exercici, tal com apuntaven els mesos anteriors, amb la xifra més baixa d’aturats registrats en un mes de desembre des de l’any 2007, segons les dades del ministeri de Treball. Pel que fa a l’afiliació, al desembre Catalunya va perdre 5.566 treballadors en comparació amb el mes anterior (-0,14%), però va augmentar l’ocupació respecte d’un any enrere fins als 3.874.736 cotitzants, un 2,21% més (+83.912).
A Catalunya, el 2025 es van fer un total de 2,51 milions de contractes, el 56,92% dels quals temporals i la resta indefinits (43,08%) -inclosos els convertits a indefinits-.
Segons les dades del govern espanyol, ressalta també que en termes interanuals, la caiguda de l’atur a Catalunya va ser la més elevada dels dos últims anys (-2,38% el 2024 i -0,83% el 2023). A més, es tracta del cinquè any consecutiu que va tancar amb menys aturats respecte del final de l’exercici anterior.
Al conjunt de l’Estat, el 2025 va tancar amb 2.408.670 aturats. A diferència de Catalunya, la xifra va baixar tant en termes mensuals (-0,67%, -16.291 persones aturades) com interanuals (-5,94%, -152.048 aturats menys). En la mateixa línia que el mercat laboral català, va ser el tancament d’any amb menys desocupats des del 2007, quan es va tancar l’exercici amb 2.129.547 persones apuntades a les llistes de l’atur.
Si s’observen les xifres per comunitats autònomes, destaca que en termes absoluts Catalunya va ser on va augmentar més la xifra de desocupats respecte del novembre (+1.860 persones), seguida del País Basc (+948 persones) i Galícia (+459 persones). El repunt dels aturats del desembre respecte del mes anterior a Catalunya s’explica sobretot pels serveis. Dels 1.860 desocupats que es van afegir més, 1.473 van ser dels serveis (un 79,1% del total). Fins a 300 van ser en la construcció, 200 en la indústria i 7 en l’agricultura. Entre el col·lectiu sense ocupació anterior, l’atur va baixar en 120 persones.
Pel que fa a l’atur entre els estrangers, el 2025 va tancar amb 4,76% aturats menys que l’any anterior (-3.288), però amb un repunt del 0,37% respecte del novembre. Així, el total d’estrangers aturats registrats era a finals d’any de 65.753 persones.
La valoració del Govern
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va valorar ahir que el 2025 ha estat un «bon any» en matèria d’ocupació. «Més persones treballant i menys atur», va dir a través de les xarxes socials. Segons Illa, les dades demostren que les polítiques del Govern funcionen i que l’executiu està generant «prosperitat compartida». En aquest context, va pronosticar que el 2026 «serà encara millor».
Per la seva banda, el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, va treure ferro al fet Madrid hagi superat en ocupació a Catalunya aquest desembre: «No ens distorsiona la nostra línia de creixement». Per a Sàmper, el resultat de Madrid s’atribueix al seu «efecte de capitalitat» i a les xifres d’ocupació de l’administració pública. n
