Festiu nacional
Quins centres comercials obren avui, 6 de gener, dia de Reis, a Barcelona i Catalunya?
El dia de Reis és un festiu nacional, però alguns pocs establiments tenen permesa l'obertura dels seus comerços durant aquesta jornada
Valerio Seoane
El 6 de gener, el dia de Reis, és el segon festiu nacional d'aquest 2026, després de l'1 de gener. Tot i que aquesta jornada està marcada per l'obertura de regals i els compromisos familiars, hi ha qui encara apura al màxim per comprar alguna cosa d'última hora, ja siguin regals o menjar.
A Barcelona, on el calendari de la ciutat no autoritza els comerços a obrir aquest 6 de gener, és difícil trobar alguna cosa oberta, però sí que hi ha uns pocs establiments -d'obertura especial- que aixequen les persianes.
La majoria són centres comercials i grans cadenes de supermercats, però cal destacar que les rebaixes està previst que comencin la segona setmana de gener.
Barcelona
En el cas de Barcelona, el calendari de la ciutat autoritza els comerços a obrir aquest festiu, però amb excepcions, ja que l'obertura autoritzada només és per a aquells establiments compresos a la zona turística, i l'horari és de 12h a 20h.
No obstant això, l'únic centre comercial que estarà obert a la capital catalana serà el Maremàgnum (de 10h a 22h), que és l'únic centre comercial de la ciutat amb permís per obrir els 365 dies de l'any.
Per contra, tots els altres (Westfield La Maquinista, L'Illa Diagonal, Arenas Plaça Espanya, Diagonal Mar, Centre Comercial Westfield Glòries, Triangle Centre Comercial, El Corte Inglés de Diagonal) romandran tancats.
Més enllà dels centres comercials de Barcelona ciutat, també cal tenir en compte la resta d'establiments de la província. En aquest cas, tots tanquen.
Estem parlant del Viladecans The Style Outlets (Viladecans), el Màgic Badalona (Badalona), el Gran Via 2 (L'Hospitalet de Llobregat), el Corte Inglés i l'Splau (Cornellà de Llobregat), l'Ànec Blau (Castelldefels), Barnasud (Gavà), el Finestrelles (Esplugues de Llobregat), el Baricentro (Barberà del Vallès), i La Roca Village (Santa Agnès de Malanyanes).
No obstant això, n'hi ha dos que mantenen les zones d'oci i restauració obertes: és el cas del Mataró Parc (Mataró) i el Sant Cugat Centre Comercial (Sant Cugat del Vallès).
Tarragona
A la província de Tarragona, els dos centres comercials (La Fira de Reus i el Parc Central de Tarragona) no obriran.
Girona
En la mateixa línia, els dos centres comercials de la província de Girona (l'Espai Gironès i la Gran Jonquera Outlet & Shopping), tampoc obriran.
Lleida
La majoria de botigues de l'Eix Comercial de Lleida -que s'autodefineix com el centre comercial a l'aire lliure més gran del sud d'Europa- un dels més llargs d'Europa, amb un total de 3,5 quilòmetres de llarg- tampoc obriran les portes.
No obstant això, cada botiga té la potestat de decidir els seus horaris de diumenges i festius, per la qual cosa es recomana revisar l'horari de cadascuna en els seus horaris particulars.
