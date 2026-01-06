Més de la meitat dels catalans pensa ja en regals de segona mà
Els llibres, els articles de decoració i la tecnologia són els productes amb més demanda als portals digitals especialitzats
P.L.A./REGIÓ7
El 52% dels consumidors reconeix gastar per Nadal i Reis més del que s'havia planejat abans de les festes de desembre i gener, i això porta molts usuaris a replantejar-se els seus hàbits de consum. En aquest context, els regals de segona mà guanyen terreny entre els catalans com una alternativa més sostenible, econòmica i cada vegada més popular, amb la qual cosa s'evita disparar el pressupost inicial.
Segons un estudi recent de Wallapop, plataforma de compravenda d'articles de segona mà, més de la meitat dels catalans (57%) ha contemplat aquesta possibilitat per als seus regals nadalencs. L'aposta pels articles reutilitzats, tant a adults com a nens, permet estalviar en un context en què, d'acord amb les dades d'aquest mateix informe, es podrien recuperar més de 130 euros comprant i venent productes d'aquest tipus.
Entre les categories més demanades per regalar en aquestes dates destaquen els llibres (49%), pel seu valor cultural i emocional; els articles de decoració (33%), ideals per donar un toc personal a la llar; i la tecnologia (31%), que continua sent un clàssic a les llistes. Els analistes afirmen que la tendència reflecteix un canvi en la manera d'entendre el consum nadalenc: optar per la segona mà permet descobrir peces que no es poden adquirir d'una altra manera, des d'articles descatalogats fins a objectes amb història, els quals combinen creativitat i accessibilitat.
Els tècnics de Wallapop agreguen que la tecnologia, el parament de la llar i el material del món del motor van ser els productes que més es va vendre a Catalunya l'any passat. L'opció dels regals de segona mà, afegeixen els experts, no només ajuda a ajustar el pressupost nadalenc, sinó que també té un impacte positiu en el medi ambient. Reutilitzar productes redueix el malbaratament innecessari i contribueix a un model de consum més responsable, conclouen.
