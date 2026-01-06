El tortell de Reis allarga la temporada i amplia la varietat
Els artesans avisen que les grans superfícies venen el 80% del total en un context en què els productors s'adapten a les intoleràncies alimentàries i tendències com el festuc o la xocolata de Dubai
M.J.I./REGIÓ7
Tot i que el farciment de nata continua sent, amb àmplia diferència, el favorit dels consumidors, les noves tendències han arribat també als tortells de Reis, amb la introducció de gustos com el festuc, la xocolata de Dubai o la galeta Lotus. A més de la nata, la trufa o xocolata i la crema pastissera, són els farciments més freqüents d'unes postres de Nadal, de les quals aquests dies s'estan venent uns 30 milions d'unitats, la majoria en pastisseries i confiteries que els elaboren de manera artesanal, han explicat fonts de l'associació estatal de la indústria de les fleques, les brioixeries i les pastisseries (Asemac). Manté també la seva quota el tortell sense farciment, el de la recepta clàssica, com asseguren els productors.
El creixent interès dels consumidors per una alimentació més saludable i per productes d'elaboració tradicional ha impulsat la demanda de tortells artesans a les confiteries, que resisteixen l'empenta que els últims anys han tingut els dolços processats i de supermercat. La recuperació que té la pasta de producció artesana també obeeix a l'esforç que s'ha fet els últims temps per adaptar aquest dolç a formats més petits, especialment peces d'uns 500 grams, pensades per a famílies amb menys membres. També s'ha reduït la quantitat de sucre en les receptes tradicionals i s'ha creat varietats aptes per a les persones amb intoleràncies, com ara tortells sense gluten i sense lactosa.
Malgrat que el consumidor està cada vegada més preocupat per vigilar què menja i evitar els productes industrials elaborats per a grans superfícies, aquests encara representen el 80% dels tortells venuts. Encara hi ha molts tortells ultraprocessats, però els artesans estan guanyant terreny, comenten a la patronal. Al sector, treballen des de fa setmanes a ple rendiment per assortir de productes els consumidors en un Nadal que cada any s'avança una mica més. D'aquesta manera, el tortell ja forma part del repertori de postres des de principis del mes de desembre i fins i tot alguns establiments ofereixen la possibilitat al consumidor de tastar una porció individual d'aquest dolç per acompanyar, per exemple, un cafè.
L'associació de la indústria pastissera confirma que el farciment de pistatxo s'ha obert camí amb força entre els gustos tradicionals del tortell de Reis, una tendència que també es pot veure en altres productes, i no només dolços. Els supermercats han advertit l'interès dels consumidors per aquest fruit sec i han inclòs en la gamma de Nadal tortells amb pistatxo. Diverses empreses pastisseres s'han afegit a la moda del tortell de xocolata de Dubai o de galeta Lotus. També triomfen, sobretot entre el públic més jove, els farciments d'Oreo i Kinder. El producte no és tan estacional com abans, la qual cosa ha fet que hi hagi tortells als obradors des de novembre.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- Alerta si circules per aquestes carreteres durant l'episodi de neu a la Catalunya central
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs