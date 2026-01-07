El Black Friday dilueix l’impacte de les rebaixes a Manresa
Comerços de la capital del Bages creuen que la venda online ha fet que aquesta època de descomptes no sigui tan espectacular com fa un temps
Carles Blaya / ACN
La campanya de rebaixes va començar aquest dimecres a Manresa amb optimisme, però també amb realisme. Comerciants de botigues històriques i més noves de la capital del Bages estan entusiasmats amb les vendes per a aquesta temporada de preus reduïts, però admeten que les rebaixes es veuen cada cop més diluïdes pels descomptes que es fan al llarg de tot l’any, especialment pels del Black Friday, l’últim divendres de novembre.
David Augé, propietari de la botiga La Creadora explica que, tot i que espera una bona temporada de descomptes «millor que la de l’any passat perquè enguany acompanya el temps», creu que les rebaixes ja no generen la mateixa expectació que fa uns anys i recordava «les cues que es feien cada any al Corte Inglés» i creu molt poc probable que aquesta fal·lera de les rebaixes es pugui tornar a repetir, principalment pels canvis en els hàbits de consum i l’auge del comerç a través d’internet. Tot i que ahir sí que hi havia descomptes a les peces de roba de La Creadora, no estaven etiquetats perquè segons detallava Augé, aquesta era una jornada més aviat dedicada als canvis de regals de Nadal i Reis i volia estar pels seus clients i no per la laboriosa feina d’etiquetatge de cada peça de roba amb descompte.
A la sabateria Casas les rebaixes van començar el 29 de desembre, però les dependentes de l’establiment resumien el primer matí de rebaixes amb la paraula «atabalador», més que pels descomptes, per la quantitat de clients que hi han anat per fer canvis de talles de regals que no havien acabat d’anar bé. Èrica, una de les dependentes de la botiga, detalla que a l’establiment les rebaixes es comencen abans perquè «la gent pugui aprofitar per comprar els regals de Reis a millor preu». Aquest dimecres les vendes no van ser més elevades que en un dia habitual però les venedores apuntaven que sí que hi havia anat gent preguntant si hi havia descomptes «perquè avui és el dia que comencen a Inditex i això confon».
Ja no són el que eren
Miquel Velasco, venedor de la històrica camiseria Joan Soler té una perspectiva semblant a la d’Augé en relació a aquest període de descomptes : «les rebaixes no són el que eren ni ho seran mai més, perquè al llarg de l’any ja es fan descomptes com el Black Friday i la gent aprofita, no només per comprar els regals de Nadal, sinó també per comprar-se la roba de temporada». Segons detallava Velasco darrere el mostrador, el fenomen Black Friday a Manresa s’amplifica més que en altres ciutats de les mateixes característiques perquè coincideix amb la Fira de Sant Andreu. «És un dia destacat i si la gent et compra per Black Friday, ja no et compra per rebaixes. Ho hem d’entendre». Segons explica el comerciant «això ja fa anys que això passa i cada vegada anirà a més».
També hi ha qui va tenir un primer matí de rebaixes força atrafegat, com la Mireia Combellas, gerent de la botiga SG4. En aquest establiment del carrer Guimerà no han deixat d’entrar clientes en tot el matí, sobretot a buscar peces de roba d’abric perquè «quan fa aquest fred , si algú estava dubtant entre comprar-se un jersei o un abric, es compren l’abric», tot i que aquesta mena de peces «han tingut molt bona sortida al llarg de tota la temporada d’hivern».
A SG4 no solen haver massa canvis després de les festes nadalenques perquè és una botiga on «les clientes habituals hi tenen una fitxa on es guarden les seves mides i talles i si ve algú de la família a fer-li un regal ja el podem orientar». La gerent de l’establiment coincideix amb altres botiguers de la capital de la comarca del Bages en la seva previsió de cara a les properes vendes: «el primer cap de setmana de les rebaixes d’hivern sempre és el més potent».
Per a Antoni Daura, president de la UBIC de la capital del Bages, caldrà esperar un parell de setmanes per fer un balanç de la campanya de rebaixes. Segons Daura, «és un moment força estable quant al consum. És cert que a Catalunya som més gent, i en global es ven més, però no crec que el consum per família s’hagi incrementat; més aviat al contrari». Daura apunta que «fa més o menys una dècada» que les campanyes històriques de rebaixes, a l’estiu i a l’hivern, «han deixat de tenir l’impacte mediàtic que tenien», però insisteix que per al comerç tradicional aquestes campanyes de descomptes continuen sent «interessants des d’un punt de vista de la gestió empresarial». Sobretot, en sectors com el de la moda i els complements, que aprofiten per liquidar estocs de temporada.
«Les campanyes de rebaixes han de ser moments excepcionals», diu Daura, que creu que l’excés de promocions de descomptes afavorit per dates com el Black Friday o per les polítiques de vendes agressives de les grans cadenes i del comerç electrònic desllueixen els períodes habituals de rebaixes d’hivern i d’estiu. «Si féssim un Sant Jordi cada quinze dies», diu Daura, llibreter, «no tindria l’impacte que té avui», compara per enriquir la reflexió.
En qualsevol cas, Daura coincideix que la sensació entre el comerç manresà és que «la campanya de Nadal ha anat raonablement bé», i que cal esperar que aquesta tònica continuï les properes setmanes. Per animar les rebaixes, la UBIC organitzarà aquest divendres, dissabte i diumenge una nova edició de la campanya «Botigues al carrer», durant la qual els establiments poden instal·lar parades a l’exterior. El diumenge 11 és un dels festius amb permís d’obertura enguany, com ho seran també el 17 de maig, el 15 d’agost, el 12 d’octubre, el 29 de novembre i els dies 6, 13, 20 i 27 de desembre. «Botigues al carrer» està previst que es faci també el 6i 7 de març, el 15,6, i 17 de maig, el 4 i 5 de setembre i el 27, 28 i 29 de novembre.
Una tendència general
En conjunt, el comerç català percep canvis en els hàbits dels consumidors, fet que repercuteix de forma directa en les rebaixes. Segons el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, aquest període que abans era tan assenyalat al calendari de les llars catalanes «ja no és aquella fita tan important». Per a Jené, «sempre hi ha l’incentiu de comprar a bon preu», i posa l’accent en què les rebaixes són un període «d’oportunitats», especialment en articles de moda i complements. Tot i això, molts usuaris coincideixen en el fet que no anhelen les rebaixes com passava fa uns anys però que si els «interessa» un producte el compren.
