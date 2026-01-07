Detecten un nou focus de dermatosi nodular: caldrà sacrificar 106 vaques
El brot obliga a mantenir les restriccions en diversos municipis que les haguessin aixecat dijous
ACN
El Departament d'Agricultura ha informat que s'ha detectat un nou brot de dermatosi en una granja de Capmany (Alt Empordà) que no havia vacunat tot el ramat. Malgrat que una part dels animals estaven immunitzats, s'hauran de sacrificar els 106 bovins. La coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha exposat que és una explotació de ramaderia extensiva, i que el pagès hauria tingut dificultats per arreplegar totes les vaques. Serrat ha criticat que l'administració no s'hagi assegurat que tots els animals de la comarca havien rebut el vaccí: "Si l'obligació és vacunar, doncs s'ha de fer complir". Ara es tornaran a aplicar restriccions en les granges més properes al focus, que és el divuitè de Catalunya. L'últim cas va ser el 24 d'octubre.
El primer cas de dermatosi va aparèixer el 3 d'octubre a una granja de Castelló d'Empúries (Alt Empordà). En total, va afectar 17 explotacions (16 a l'Alt Empordà i 1 al Gironès) i va obligar a sacrificar més de 2.500 bovins. El 7 de novembre la Conselleria d'Agricultura va informar que "s'estava assolint" la contenció del focus, després que l'últim positiu aparegués el 24 d'octubre.
Aquest dijous, però, el Departament ha informat que han detectat un nou brot en una granja de Capmany. Es tracta d'una explotació de ramaderia extensiva i només s'havien vacunat una part dels 106 bovins. El pagès haurà de sacrificar tot el ramat.
A més, s'hauran d'aplicar restriccions en les granges situades en el radi de 30 quilòmetres a la rodona del brot durant mínim 45 dies. També s'immobilitzarà el bestiar d'aquesta zona.
De fet, el passat 26 de desembre es van aixecar les restriccions sanitàries a les explotacions més properes a Cassà de la Selva, i el 8 de gener també havien de finalitzar al radi de Castelló d'Empúries. Ara, però, s'hauran de mantenir en alguns municipis d'aquest segon perímetre.
La coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha lamentat que s'hauran de continuar aplicant restriccions, i ha carregat contra l'administració per no haver controlat que s'immunitzessin tots els animals dels radis afectats pels brots. "Hi ha veterinaris responsables de la vacunació, com és que no van comunicar que no hi havia tots els animals vacunats? És responsabilitat de l'administració, i si l'obligació és vacunar, s'ha de fer complir aquesta vacunació", ha reblat.
Segons xifres de la Conselleria, en el perímetre més proper a Castelló d'Empúries i Cassà de la Selva, s'ha injectat el vaccí al 99% del bestiar. Ara bé, no se sap si hi hauria més granges vacunades de manera parcial, com era el cas de la de Capmany.
Ara Agricultura ha establert un límit temporal per immunitzar els bovins: hi ha temps fins al 31 de gener. A partir d'aquesta data, no s'autoritzaran moviments d'animals no vacunats.
