La Generalitat formalitzarà aquest dimecres la seva adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmica
L'any passat el Govern va demanar 8.479 milions d'euros
ACN
La Generalitat formalitzarà aquest dimecres la seva adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) d'aquest any, segons han confirmat fonts de la Generalitat a l’ACN i ha avançat ‘La Vanguardia’. Així, el Govern ho aprovarà mitjançant un acord a la reunió del Consell Executiu, tot i que la xifra de diners que demanarà encara no es coneix oficialment. La formalització arriba després que el Ministeri d'Hisenda aprovés la sol·licitud a finals del mes passat. L’any passat, el Govern va demanar 8.479 milions d’euros al FLA. Així mateix, per primer cop en anys va recórrer a bancs privats i estalviarà gairebé 130 milions fins al 2035 en interessos del deute del FLA amb el refinançament de 3.500 milions.
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha explicat que "no està ni determinat ni tancat" l'import que es demanarà. Tampoc els mercats de finançament privat on preveuen anar i, fins al moment, tan sols han fet estudis sobre les necessitats que podrien tenir durant aquest exercici amb quantitats aproximades. "No hi ha tancada cap opció ni cap quantitat concreta", ha sentenciat Paneque.
