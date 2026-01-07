La Intersindical es presenta al Berguedà per impulsar un sindicalisme de proximitat al servei de la classe treballadora
Regió7
La Intersindical farà la seva presentació al Berguedà aquest dissabte 10 de gener amb un acte obert a la ciutadania a Berga. La iniciativa vol marcar l’inici d’un treball sindical estable, arrelat a la comarca i coordinat amb la Unió Territorial de la Catalunya Central.
L’acte, sota el títol “Lluitem amb tu”, tindrà lloc al matí a la Sala Blava del Casal Cívic de Berga (plaça de Sant Joan, s/n) i s’adreça tant a persones afiliades com no afiliades. L’objectiu és apropar el projecte de la Intersindical al territori, fomentar la participació i reforçar la defensa dels drets laborals des d’una perspectiva de proximitat, en un context marcat per la precarització del treball i l’encariment del cost de la vida.
La jornada comptarà amb la presència del secretari general de la Intersindical, Sergi Perelló, que oferirà la xerrada “Un sindicalisme per guanyar”, centrada en els principals reptes actuals del món del treball i en la necessitat d’organització col·lectiva per fer front a la pèrdua de drets, la temporalitat i les desigualtats laborals. Tot seguit, afiliats i afiliades del sindicat compartiran experiències i lluites sindicals que s’estan duent a terme als seus centres de treball.
La trobada es clourà amb un espai més informal al Casal Panxo (carrer Mossèn Huch, 19), on s’ha organitzat un vermut i una arrossada com a espai de trobada i intercanvi entre les persones assistents.
Des de la Intersindical es remarca que la implantació del sindicat al Berguedà respon a la voluntat de construir un sindicalisme arrelat al territori, útil i proper, capaç de donar resposta a les necessitats reals de la classe treballadora de la comarca. En aquest sentit, es fa una crida a la participació i a l’organització col·lectiva com a eines imprescindibles per defensar condicions de treball dignes i garantir drets presents i futurs.
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026