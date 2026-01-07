Treball planteja pujar 37 euros el salari mínim, fins als 1.221 euros al mes
L'augment proposat pel ministeri de Treball seria del 3,1%
ACN
El govern espanyol ha proposat aquest dimecres a la Mesa del Diàleg Social apujar el salari mínim interprofessional (SMI) un 3,1%, segons ha explicat el secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, en una compareixença. Aquest augment implicaria incrementar el sou mínim en 37 euros bruts mensuals per a 14 pagues fins a situar-lo en els 1.221 euros mensuals. Ara l'SMI és de 1.184 euros. Pérez Rey ha explicat que la proposta de Treball exclouria els treballadors que cobren l'SMI de tributar. Segons ha dit, la mesura està "consensuada" amb Hisenda tot i que haurà de ser el ministeri de María Jesús Montero el que determini amb quin "mecanisme" es fa. De totes maneres, ha apuntat que es podria seguir el mateix que l'any passat.
Pel que fa a les negociacions amb sindicats i patronals, Pérez Rey ha dit que han estat positives.
"El clima de la Mesa ha estat molt constructiu, amb tots els agents, inclosa la patronal", ha afirmat el secretari d'Estat de Treball. La proposta de la CEOE és augmentar l'SMI en un 1,5%. Per la seva banda, els sindicats reclamaven un 7,5% d'increment.
En tot cas, Pérez Rey ha assegurat que "confia" que la patronal pugui acceptar la proposta del 3,1% perquè també s'ha plantejat la possibilitat de "relaxar les regles d'indexació de l'SMI en els contractes públics".
En roda de premsa, el secretari confederal d'Acció Sindical i Transicions Estratègiques de CCOO, Javier Pacheco, ha admès que ells tenien una "proposta diferent" sobre la taula però que són conscients que hi ha "poca distància" en salaris mitjans nets respecte a la del govern espanyol.
"Nosaltres no torpedinarem les possibilitats d'avenços d'un acord, però també volem deixar clar que tampoc renunciarem a aspectes que han de garantir aquests increments íntegres que estan sobre la taula", ha dit Pacheco.
Per la seva banda, el vicesecretari general de la UGT, Fernando Luján, ha dit que el sindicat per ara no ha avalat ni rebutjat la proposta, però ha fet una crida a la "responsabilitat".
Segons ell, després de la situació generada amb l'operació dels EUA a Veneçuela i les incerteses i "amenaces" que afecten Europa, cal "traslladar un missatge de tranquil·litat" i, si cal, "renunciar fins i tot a part dels plantejaments" inicials.
El nou SMI, un cop aprovat, seria retroactiu a l'1 de gener.
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026