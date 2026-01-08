La cadena de botigues de joguines Juguettos obrirà el març un establiment a Manresa
La cadena de joguineries Juguettos està enllestint les obres per inaugurar el proper mes de març la seva primera botiga a Manresa. Serà al número 28 del Passeig Pere III, als baixos de la casa Sitjes, on fins la passada primavera operava la cadena d’Inditex Pull & Bear.
Juguettos és una de les marques amb més presència a l’estat al sector de la venda al detall de joguines, i actua alhora com a central de compres. L’obertura a la capital del Bages anirà a càrrec de Toys Patrimonial, una empresa catalana amb gairebé cinquanta anys d’història que ha operat amb diversos noms al llarg d’aquest temps, com Corval, JAC, Interkits (que està especialitzada en hobbys), i l’Osset Savi. El 2007, la cadena, que té una quarantena d’establiments, es va incorporar a Juguettos. L’empresa té presència tant en centres comercials com en en centres urbans de municips com Badalona, Barcelona, Girona,Granollers, Sabadell, Vic o Vilafranca del Penedès, entre molts d’altres. A la regió central, Toys Patrimonial té botigues Juguetto a Igualada, Olesa de Montserrat i Martorell.
Amb més de 270 punts de venda a tot l’Estat, Juguettos és una cooperativa integrada per més de trenta socis i amb uns 2.000 empleats. El 2024, Juguettos, amb seu a Alacant, va facturar 154,6 milions d’euros. L’any passat, Juguettos va rellançar la marca aragonesa Imaginarium (que havia tingut local a la capital del Bages) després que aquesta fes suspensió de pagaments.
Juguettos, "El país de sempre jugar", segons el seu lema comercial, es presenta com una cadena d'establiments que "cuida al màxim cada detall perquè les botigues siguin molt més que un espai comercial", i assegurar donar "molta importància a la il·luminació, la decoració i l'ambientació". Segons la cadena, els seus establiments són "un lloc on el joc és el motor que mou les il·lusions". Una de les seves especialitats és el segment "kidult", adults que conserven aficions de la seva infantesa, sobretot mitjançant els productes col·leccionables. A més de vendre productes de marques reconegudes com Lego, Hot Wheels o Playmobil, també té la seva pròpia línia de joguines.
El local que ocuparà Juguettos a Manresa té uns 300 metres quadrats, i ocupa els baixos d’un edifici històric que forma part del patrimoni arquitectònic de la ciutat. Va ser projectat per Alexandre Soler i March i construït el 1925. Fins a la primavera de l’any passat, el local estava ocupat per Pull&Bear, que hi havia operat durant dues dècades.
