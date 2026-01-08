Jaume Prat, membre de Revolta Pagesa, sobre què suposa l'acord UE-Mercosur: "Ens estem tirant daltabaix d'un cingle"
Una seixantena de tractors de la Catalunya central i desenes d'agricultors participen aquest dijous en un tall de carreteres a la C-16
Mar Martí (ACN)
"Ens estem venent la sobirania alimentaria a nivell europeu i, amb aquest acord, ens estem tirant daltabaix d'un cingle". Aquestes són les paraules que fa servir l'agricultor Jaume Prats per criticar l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur (Mercat Comú del Sud) que aquest dijous a fet sortir la pagesia catalana a les carreteres. A la C-16, per exemple, a les 5 de la tarda ha començat un tall de trànsit amb la presència d'una seixantena de tractors que es preveu que duri fins demà.
Prats, que és membre de Revolta Pagesa, és un dels participants de la mobilització al Berguedà que ha reunit també agricultors del Bages, l'Anoia i Osona. El seu objectiu, diu, és donar una "visió de contundència" per fer arribar el seu missatge més amunt d'uns "polítics locals que no ens fan cas".
Segons Prats, a Brussel·les "ja tenen constància de les protestes" i defensa que, tot i que a la pagesia li "empipa molt molestar a la gent", l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur afecta "tota la societat".
Sobre fins quan durarà la protesta, diu: "Passarem la nit i demà valorarem què fem, veurem si la gent té ganes o no de lluitar per reivindicar els drets".
"A veure si aconseguim fer reaccionar els polítics"
És una mobilització "indefinida", remarca un altre dels concentrats, Pere Noguera, agricultor de Prats de Lluçanès. "De moment hem començat una protesta amb caràcter indefinit, ja veurem com es desenvolupa i la gent que s'hi va sumant, i a veure si aconseguim fer reaccionar els polítics", diu.
Critica que l'acord UE-Mercosur permetria "importar menjar de fora sense cap mena de control mentre que els agricultors d'aquí estem sotmesos a totes les normatives europees". "Per molt que el Govern ens digui que sí que hi ha controls, és impossible", ha assegurat. En aquest sentit, ha dit que la UE és "molt hipòcrita" perquè "vol permetre que s'importi qualsevol cosa produïda de qualsevol manera, és un engany flagrant".
