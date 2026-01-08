Marxa lenta de tractors a la C-16 contra l'acord entre la UE i el Mercosur
El Gremi de la Pagesia complica el trànsit a diverses carreteres estratègiques catalana com a acte de protesta
Regió7
El Gremi de la Pagesia ha plantat aquest dijous tractors a la C-16 per exigir que no se signi l'acord de la Unió Europea amb el Mercosur. En el marc de les protestes a Catalunya, agricultors fan una marxa lenta que a la una de la tarda passava per Balsareny en sentit Berga que aplega pagesos vinguts d'Osona, el Bages, l'Anoia i el Berguedà.
Les protestes provoquen complicacions al trànsit en diverses vies estratègiques catalanes, sobretot als voltants de Figueres (AP-7 i N-II), on el tall ha estat més matiner. Segons informa el Servei Català de Trànsit, els tractors també provoquen talls a l'AP-7 entre Borassà i Vilademuls. A l'Alt Empordà, la circulació també està restringida a camions a l'N-II entre Bàscara i Pontós. A la demarcació de Girona també hi ha retencions a l'N-260 i l'N-II a Borrassà. A Tarragona, el tall se situa a la T-11 i l'A-27. També hi ha talls a l'N-230 al Pont de Suert i a l'N-II a Sidamon en sentit Barcelona.
A Lleida, els talls són a l'A-2 a Bell-Lloc d'Urgell en sentit Barcelona i a Golmés en sentit Lleida. Hi ha desviacions al trànsit. També a l'N-230 al Pont de Suert. També hi ha afectacions al Coll d'Ares, on s'uneixen les comarques del Ripollès i el Vallespir (Catalunya Nord), amb restriccions per a camions. En aquest punt a primera hora de la tarda el moviment Revolta Pagesa farà una concentració transfronterera hi ha prevista una roda de premsa conjunta.
Efecte "devastador" de l'acord UE - Mercosur
El Gremi de la Pagesia avisa que l'acord UE – Mercosur pot tenir un efecte "devastador" en el sector. El portaveu de l'organització, Jordi Ginabreda, ha assegurat que el pacte és "dolent per a la pagesia, però també per a la ciutadania, ja que juga amb la seguretat alimentària". "Arribaran aliments del Mercosur fets amb productes que aquí són il·legals", ha dit, fent referència a alguns tipus de pesticides o hormones de creixement. "Quins governs tenim, que fan servir l'alimentació i el sector primari com a moneda de canvi", ha afegit.
El sector reclama clàusules mirall, o sigui, que les condicions dels productes que arriben siguin les mateixes que s'exigeixen als camps d'aquí. A més, els pagesos també critiquen les retallades previstes a la Política Agrària Comuna (PAC).
Recta final a Brussel·les
Aquest divendres es presenta com una data clau en l'acord de la UE amb els països del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai- perquè se'n podria desbloquejar la signatura formal. Brussel·les reivindica l'acord com una "necessitat estratègica" i una fórmula per diversificar l'economia davant les amenaces per part del president dels Estats Units, Donald Trump, i la Xina. Els pagesos catalans, però, no són els únics que s'hi oposen i també han mostrat reticències els francesos, que aquest dijous també han sortit als carrers, polonesos i italians.
La intenció de la Comissió Europea és tancar un text que sigui beneficiós per a totes les parts. Segons han explicat, els punts més convulsos estan vinculats sobretot a les salvaguardes que inclourà el document per evitar que el sector agrícola de la UE pugui veure's perjudicat per l'entrada lliure de productes agroalimentaris de països sud-americans.
L'acord amb el Mercosur fa més de 25 anys que es negocia. Després d'una paràlisi de diversos anys, la UE va tancar un pacte el desembre del 2025 que fixava les línies mestres. El mes passat l'acord semblava encarrilat i va estar a punt de tancar-se, però finalment va fracassar i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, va anunciar l'ajornament pels dubtes d'Itàlia -el seu vot a favor és imprescindible per aprovar-se- i el bloqueig de França.
