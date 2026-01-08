Protesta pagesa per l'acord del Mercosur: desenes de tractors tallen l'AP-7 i l'N-II a Pontós
Els manifestants avisen que s'hi quedaran indefinidament fins a evitar la signatura de l'acord
ACN
Prop d'un centenar de tractors de pagesos de les comarques de Girona bloquegen des d'aquesta matinada l'autopista AP-7 i l'N-II a l'altura de Pontós, a l'Alt Empordà. Ho fan en protesta per la política agrària europea, especialment per l'acord amb el Mercosur i les retallades previstes a la Política Agrària Comuna (PAC). Els tractors han entrat pels volts de les tres de la matinada a l'autopista i han bloquejat el pas, fet que ha obligat a tallar la via en els dos sentits de la marxa. Està previst que hi hagi més mobilitzacions, entre les quals al peatge del Voló, en aquest cas per part dels pagesos de la Catalunya Nord. La previsió és quedar-s'hi indefinidament fins a evitar la signatura de l'acord del Mercosur.
El portaveu del Gremi de la Pagesia a Girona, Jordi Ginabreda, explica que el tall serà indefinit fins que es tiri enrere l'acord amb el Mercosur. En aquest sentit, Ginabreda ha assenyalat que l'acord és dolent per a la pagesia, però també per a la ciutadania, ja que "juga amb la seguretat alimentària". "Cal tenir en compte que aquí arribaran aliments del Mercosur fets amb productes que aquí són il·legals. Quins governs tenim que fan servir l'alimentació i el sector primari com a moneda de canvi", lamenta Ginabreda.
El portaveu, a més, ha destacat que estan en contacte amb altres pagesos d'arreu d'Europa perquè "és una protesta contra la política agrària europea". "Sabem que hi ha companys al Voló, altres que van a bloquejar París i Alemanya i Itàlia també surten avui", ha revelat.
Els Mossos han desplegat una forta presència policial amb unitats d'ordre públic, just en el tram on conflueixen l'AP-7 i l'N-II i que s'ha convertit en un dels llocs habituals de protesta dels pagesos. Tot i això, no s'ha registrat cap incident amb la policia, que això sí, es manté a la zona. Per accedir a l'autopista, els pagesos han obert un pas al costat a tocar d'un camp, per on han entrat amb els tractors. Per tallar les vies també han col·locat pneumàtics a la carretera.
Els pagesos, però, han deixat passar els cotxes i camions atrapats durant el tall fins que la via ha quedat neta i han seguit amb la protesta.
En un comunicat, el sector assenyala que l'acord amb Mercosur permet "l'entrada massiva de productes agrícoles i ramaders produïts amb elements i normes que aquí estan prohibits", com alguns tipus de pesticides perillosos o hormones de creixement. A més, també assenyalen que estan els costos laborals són mínims, la desforestació massiva i que hi ha una manca evident de controls. Tot plegat, assenyalen els pagesos, suposa una "competència deslleial" cap a ells.
Amb aquest i altres acords comercials internacionals, diu el sector que perd sobirania i seguretat alimentària i que es posa en risc la salut de la població, perquè els aliments importats no garanteixen la mateixa seguretat alimentària ni reben els mateixos controls que s'exigeixen aquí. Per això, demanen que no se signi l'acord del Mercosur previst per la setmana que ve i que s'implementin clàusules mirall, o sigui, que les condicions siguin les mateixes que tenen els productes dels camps d'aquí.
També reclamen una PAC "forta" i uns controls sanitaris "realistes i adaptats al territori", en paral·lel a una gestió "eficient" de la fauna salvatge i cinegètica. A tot això, els pagesos afegeixen les retallades previstes de la PAC i la imposició de protocols de sanitat animal que consideren "absurds i ineficaços, dissenyats des de despatxos llunyans i completament desconnectats de la realitat del camp".
Incompliments de Cervera
Finalment, els pagesos carreguen contra els acords que es van signar a Cervera entre el Govern i el Gremi de la Pagesia Catalana i que, diuen, han estat incomplets. El sector recorda que es van assumir compromisos clars amb el sector que, actualment, la majoria no s'han materialitzat. "Un cop més, les promeses queden en paper mullat mentre el camp continua ofegat", remarca el comunicat.
