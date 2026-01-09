Finlàndia avança Espanya com a país europeu amb més taxa d’atur
L’atur, que arriba al 10,6%, s’ha disparat des de la invasió russa d’Ucraïna
Gabriel Ubieto
Espanya ha perdut per primera vegada en anys l’estatus d’Estat de la UE amb més taxa d’atur. Finlàndia, el país nòrdic en altre temps referent quant a polítiques del benestar, ha vist com des de la crisi de la covid i la seva posterior concatenació amb la crisi de preus originada per la invasió russa d’Ucraïna els seus nivells d’atur han anat augmentant fins al punt que ja superen els índexs espanyols. Així ho reflecteixen les dades publicades ahir per Eurostat, l’oficina estadística de la UE, que donen compte com la progressiva millora del mercat laboral espanyol, en paral·lel al deteriorament finès, han abonat el sorpasso. A l’altre costat de la balança, Malta s’erigeix com el país amb menys proporció d’aturats, un 3,1%.
A expenses de la pròxima actualització, Finlàndia ostenta actualment una taxa d’atur del 10,6%, davant el 10,4% d’Espanya. Històricament, la pugna entre les dues campiones de l’atur a Europa havia sigut entre Espanya i Grècia, els dos països mediterranis fortament castigats per la crisi del 2008 i que durant anys s’anaven alternant cada cert temps aquests deshonrosos primer i segon lloc.
No obstant, el 2020 va començar a canviar aquesta dinàmica. Les economies espanyola i grega, amb una forta exposició al sector turístic –durament restringit per les mesures anticovid–, van veure repuntar amb força els seus nivells d’atur. No obstant, aquest pic va ser el preludi d’un descens progressiu, continuat i constant que ha permès a les dues economies retrocedir més d’una dècada i mitja i ostentar en el dia d’avui els seus menors nivells d’atur en gairebé 20 anys. En el cas espanyol, des del 2007 que no exhibien una taxa d’atur tan baixa. Després d’esclatar la bombolla es van assolir els 6,2 milions d’aturats el 2013. Avui l’última xifra disponible és de 2,6 milions d’aturats.
