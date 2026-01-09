L’Ateneu Cooperatiu acompanya 82 entitats a les comarques de la Catalunya central el 2025
La majoria de col·laboracions han estat amb entitats del Bages, cinquanta-set, a les quals la cooperativa ha destinat un total de 431 hores, segons dades del mateix ateneu
Durant l’últim any, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya central ha fet acompanyament a projectes d’economia social o solidària a un total de 82 entitats de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès.
La majoria de col·laboracions les ha fetes amb entitats del Bages, cinquanta-set, a les quals ha destinat 431 hores, segons dades del mateix ateneu. Algunes de les iniciatives bagenques acompanyades per la cooperativa són Xarranca, Taller dels Milfils, Notworking, Supercoop Manresa, la Codornella, l’Ecoxaxa del Bages, Senders Vius, El Nord de la Dona o Permacultura Cal Riols.
Al Berguedà, ha col·laborat amb vuit entitats, com Can Llebre, el Casal Panxo, Horitzó del Berguedà o l’associació Trames. Al Solsonès, han estat set entitats, com Sàmara Natura, Lluerna Arqutectura o l’associació Argelagues, mentre que al Moianès, el nombre d’entitats acompanyades ha estat deu, entreles quals la Fundació La Plana, l’associació Cinema Viu, Brotada Rural o Al Pas Tracció Animal.
En aquest darrer any, en conjunt l’Ateneu ha realitzat un total de 127 acompanyaments a la Catalunya Central, amb 925 hores registrades, dues-centes més que l’any anterior. En total, l’Ateneu ha ajudat a la creació de nou entitats al territori.
A les activitats organitzades per l’Ateneu hi ha hagut un total de 2.527 participants. A part de l’organització d’activitats pròpies, l’ens també col·labora en esdeveniments del territori com la fira osonenca alTERna’t o la Festa del Riu de Manresa. Al Berguedà, ha col·laborat a la creació de la Taula Estratègica d’Entitats del Berguedà, així com en la presentació del seu Pla Estratègic.
L’Ateneu Cooperatiu de laCatalunya Cental és un servei públic impulsat per la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya que promou l’economia social i solidària i el cooperativisme al Bages, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès, Osona, i el Solsonès. Hi ha un total de 14 ateneus cooperatius a Catalunya, l’actuació dels quals s’emmarca en el Programa d’Economia Social de la Generalitat.
