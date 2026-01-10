Manresa va tancar el 2025 amb el 5% de contractes signats més que l'any anterior
El 27% de la contractació va ser a estrangers, mig punt percentual més que al 2024
Al llarg del 2025 es van signar a la capital del Bages un total de 25.903 nous contractes laborals, 1.238 més que un any abans, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. En termes percentuals, aquesta dada suposa un increment del 5,02%, fet que situa Manresa com una de les ciutats grans del país on més va créixer la contractació, només superada per Sant Boi de Llobregat (l'11,39% més que el 2024), Girona (10,73%) i Mataró (8,11%).
Del total de contractes signats a la capital del Bages, 7.007 ho van ser a persones estrangeres, el que suposa el 27,05% del total de la contractació a la ciutat. Aquest percentatge eleva mig punt el registre de l'any anterior (26,53%), segons l'observatori.
En relació al 2024, la contractació d'estrangers va créixer el 7,09% a la ciutat, amb 464 noves firmes.
En comparació amb la mitjana catalana, a Manresa el mercat laboral es va demostrar més dinàmic, ja que al conjunt del país la contractació va augmentar l'any passat l'1,07%, amb 26.660 contractes més que l'any abans. La contractació d'estrangers al conjunt català també va ser inferior a la de Manresa, amb l'1,84% d'increment, amb 13.073 contractes més.Amb tot, el nombre de nous contractes a estrangers sobre el total és superior percentualment al conjunt català que a Manresa, ja que s'eleva fins al 28,76%.
El municipi de més de 50.000 habitants amb l'increment percentual més elevat de contractes a estrangers va ser Cerdanyola del Vallès (+14,06%), seguida del Prat de Llobregat (13,07%) i Lleida (10,61%), mentre que va decréixer en municipis com Rubí (-19,69%), Granollers (-14,11%), Castelldefels (-6,71%), Cornellà de Llobregat (-2,76%), Barcelona (-1,28%), Girona (-1,23%) i Badalona (-1,17%).
D'altra banda, el municipi on el pes dels nous contractes a estrangers és superior respecte del total va ser Lleida, amb el 40,02%, seguida de Castelldefels (32,54%) i Santa Coloma de Gramenet (32,42%). En contrapunt, a Sant Boi de Llobregat van suposar el mínim entre les ciutats grans, el 17,57%.
Dels 25.903 contractes signats a Manresa al llarg del 2025, 73 ho van ser al primari (el 0,28% del total); 7.523, a la indústria (el 28%); 816, a la construcció (el 3,15%); i 17.761, als serveis (el 68,5%). D'un any a l'altre, els serveis guanyen pes (un punt percentual sobre el total de contractes signats durant els 12 mesos), mentre en perd la indústria (pràcticament un punt).
De fet, en relació al 2024, el nombre de contractes als serveis es va incrementar el 6,53%, un augment pràcticament similar al de la construcció. A la indústria, la contractació va créixer només l'1,5%, mentre que al primari va caure el 8,75%.
