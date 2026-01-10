La Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC) reparteix més de 10.000 euros en premis durant la Campanya de Nadal
Regió7
La Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC) de Cardona ha tancat la seva Campanya de Nadal, durant la qual s’han repartit més de 10.000 euros en premis amb l’objectiu de dinamitzar el comerç local i premiar la fidelitat dels clients.
Una de les accions destacades de la campanya ha estat el sorteig a través de les “lluminetes” als establiments adherits, que ha permès repartir 2.000 euros en vals de compra. Els premis han inclòs vals de 500, 300, 200 i 100 euros, així com altres de 50 i 20 euros, bescanviables als establiments associats.
Dins del marc de la campanya, el passat 28 de desembre es va celebrar també La Quina, que va reunir prop de 700 persones al Pavelló Municipal de Cardona. Durant La Quina es van repartir importants premis, entre els quals destaquen 1.500 euros per gastar en un sol dia a Cardona, un iPhone 17 Pro, 1.000 euros per moblar la llar, 500 euros en benzina i 3.600 euros en paneres de productes UBIC, a més d’altres sorpreses enmig d'un ambient festiu i de gran participació.
La UBIC fa una valoració "molt positiva" de la campanya, tant per la resposta del públic com per l’impacte en el comerç local, i manté el compromís, assegura, de continuar "impulsant iniciatives que fomentin el consum de proximitat i la vida comercial a Cardona". A finals de mes està previst el Mercat de la Ganga d’Hivern (els dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer), amb l’objectiu de liquidar l’estoc de la temporada.
