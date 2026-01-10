Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Juguettos a ManresaMarxa lenta C-16DakarMor Mossèn Estanislau CorronsJoan GarcíaEpisodi de fred
instagramlinkedin

La Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC) reparteix més de 10.000 euros en premis durant la Campanya de Nadal

Guanyadors dels vals de compra

Guanyadors dels vals de compra / UBIC

Regió7

Manresa

La Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC) de Cardona ha tancat la seva Campanya de Nadal, durant la qual s’han repartit més de 10.000 euros en premis amb l’objectiu de dinamitzar el comerç local i premiar la fidelitat dels clients.

Una de les accions destacades de la campanya ha estat el sorteig a través de les “lluminetes” als establiments adherits, que ha permès repartir 2.000 euros en vals de compra. Els premis han inclòs vals de 500, 300, 200 i 100 euros, així com altres de 50 i 20 euros, bescanviables als establiments associats.

Un moment de la Quina al pavelló

Un moment de la Quina al pavelló / UBIC

Dins del marc de la campanya, el passat 28 de desembre es va celebrar també La Quina, que va reunir prop de 700 persones al Pavelló Municipal de Cardona. Durant La Quina es van repartir importants premis, entre els quals destaquen 1.500 euros per gastar en un sol dia a Cardona, un iPhone 17 Pro, 1.000 euros per moblar la llar, 500 euros en benzina i 3.600 euros en paneres de productes UBIC, a més d’altres sorpreses enmig d'un ambient festiu i de gran participació.

La UBIC fa una valoració "molt positiva" de la campanya, tant per la resposta del públic com per l’impacte en el comerç local, i manté el compromís, assegura, de continuar "impulsant iniciatives que fomentin el consum de proximitat i la vida comercial a Cardona". A finals de mes està previst el Mercat de la Ganga d’Hivern (els dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer), amb l’objectiu de liquidar l’estoc de la temporada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
  2. Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
  3. La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
  4. Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
  5. Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
  6. Dues carreteres tallades i quatre més afectades per la neu, aquest divendres
  7. Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
  8. Un foc afecta de matinada un restaurant del passeig de la Indústria de Berga

La Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC) reparteix més de 10.000 euros en premis durant la Campanya de Nadal

La Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC) reparteix més de 10.000 euros en premis durant la Campanya de Nadal

Eric García treu pes al factor Mbappé abans del Clàssic de diumenge

Eric García treu pes al factor Mbappé abans del Clàssic de diumenge

El pilot d'Oliana Isidre Esteve valora no haver patit ferides greus tot i haver hagut d'abandonar el Dakar

El pilot d'Oliana Isidre Esteve valora no haver patit ferides greus tot i haver hagut d'abandonar el Dakar

Del còmic llegit al còmic col·leccionat: dos igualadins impulsen un marketplace europeu

La mobilització pagesa al Berguedà continua: "Si això no s'atura hi pot haver molt foc i molta mala llet. Només és el principi"

La mobilització pagesa al Berguedà continua: "Si això no s'atura hi pot haver molt foc i molta mala llet. Només és el principi"

Els Bombers demanen evitar activitats a la muntanya pel risc de neu, vent i allaus

Els Bombers demanen evitar activitats a la muntanya pel risc de neu, vent i allaus

L'Adbisio CN Manresa supera als penals l'Elx, el líder del grup

L'Adbisio CN Manresa supera als penals l'Elx, el líder del grup

Albert Ortega, de l'equip de La Molina, queda 25è en el gegant d'Adelboden de la Copa del Món

Albert Ortega, de l'equip de La Molina, queda 25è en el gegant d'Adelboden de la Copa del Món
Tracking Pixel Contents