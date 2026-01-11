Les cases milionàries en venda a Manresa
La Morera continua a l'aparador immobiliari per 2,2 milions d'euros
Carles Blaya
Dues cases de Manresa estan a la venda per xifres milionàries, segons es pot consultar als principals llocs web immobiliaris. Són La Morera, la finca modernista ubicada en un trencall de camí de Rajadell, i la torre Bardía al sector de Vista Alegre, a l’inici de Coll Manresa (conegut com la Catalana). La primera està a la venda per 2,2 milions d'euros, mentre que la segona es pot adquirir per 1,4 milions.
El Mas Morera continua a la venda després que deixés de ser el niu d'amor dels cantants Rauw Alejandro i Rosalía. La mansió havia de ser el regal de noces de Rauw a l'artista de Sant Esteve Sesrovires, atès que la cantant té lligams sentimentals amb la capital del Bages. La casa va ser adquirida pel portorriqueny el 2022, i a començaments de l'any passat ja estava a la venda. Pel mateix preu que encara consta ara.
El mas és descrit a Idealista.com "una joia del modernisme situada a l'Anella Verda de Manresa" i recorda que. La casa, que formava part del predi propietat del convent manresà de Sant Domènec, "va ser transformada", continua la descripció, "en una residència senyorial el 1905 per l'empresari Josep Portabella i Cots i l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa".
Construïda en una parcel·la de més de 150.000 metres quadrats, té una desena d'habitacions, banys modernistes, sales àmplies, sala de jocs, celler, un jardí amb piscina, una sagristia i cavallerisses, i "ofereix un ambient de luxe i esplendor", diu la web. Amb una superfície construïda de 3.125 m² i una vista panoràmica de Montserrat, "aquesta finca és una exclusiva propietat que el seduirà amb la seva història i arquitectura", insisteix el portal immobiliari, que apunta que "és molt més que una casa; és un llegat arquitectònic que combina l'elegància del modernisme amb la majestuositat del seu entorn natural". Un "propietat única", doncs, que "no només ofereix una llar de luxe, sinó una experiència de vida inigualable, envoltada d'història, bellesa i exclusivitat
Quant a la Torre Bardía, és descrita com "una exclusiva mansió amb piscina i jacuzzi. Luxe i serenitat en un entorn privilegiat". Té una superfície de 771 metres quadrats distribuïts en una parcel·la de 12.600 metres quadrats. Consta de 6 habitacions i 2 banys.
Les webs immobiliàries apunten que la residència va ser restaurada l'any 1990, i destaquen com a "característiques exclusives" de la propietat una piscina i un jacuzzi, un gran jardí, "un balcó amb orientació oest per a delectar-se amb les postes de sol i la comoditat de 7 places de garatge". A més, afegeixen, "el sistema d'alarma i la porta electrònica garanteixen la seguretat i la privacitat dels seus residents".
