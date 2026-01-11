Les darreres nevades animen l'afluència de visitants a les estacions de nòrdic catalanes
Lles de Cerdanya té tot el domini disponible per practicar esquí de fons i fer excursions amb raquetes
Albert L. Cobo (ACN)
La nevada d'aquest dissabte ha estat molt ben rebuda a les estacions d'esquí nòrdic catalanes, on s'ha treballat a fons per poder deixar les instal·lacions a punt. De fet, molts d'aquests complexos ja disposaven d'una bona base als circuits i a les zones de debutants, on també n'havien pogut produir gràcies a les baixes temperatures. L'obertura de clarianes aquest diumenge també ha animat l'afluència de visitants. Les darreres precipitacions han deixat camps de neu com el de Lles de Cerdanya en "perfectes condicions", segons ha explicat el seu director, Ramon Sellés, que ha detallat que compten amb acumulacions d'entre 80 i 110 centímetres i tots els circuts oberts, tant per practicar l'esquí de fons com per fer excursions amb raquetes.
Sellés ha detallat que la darrera nevada ha afegit gruixos d'entre 30 centímetres a la base de l'estació i 60 a les cotes més elevades. El fet de tractar-se d'acumulacions importants, sumat a les ratxes de vent d'aquest dissabte, ha obigat a trepitjar dues vegades els circuits durant la nit passada per poder deixar el domini en condicions òptimes.
Quant a les alertes per vent, el director de l'estació de Lles ha explicat que el fet que els circuits de fons discorrin, de forma majòritaria, per dins el bosc protegeix als esquiadors. Una situació que, ha dit, els diferencia de la pràctica de l'esport blanc en cotes altes de pistes d'esquí alpí. Pel que fa al risc d'allaus, Sellés ha dit que cal anar amb precaució quan es practica esquí de muntanya fora de pistes.
El director de Lles ha destacat que la temporada d'hivern va començar de forma satisfactòria i que les darreres nevades els garanteixen poder-la continuar tant pels clients ocasionals de cap de setmana com pels grups escolars. En aquest sentit, ha conclòs que tot plegat "és una molt bona notícia", tenint en compte els paper que tenen les estacions per generar economia als establiments hotelers, comerços i restaurants que hi ha a la seva àrea d'influència.
Una de les persones que aprofitat la jornada d'aquest diumenge per desplaçar-se a l'estació de Lles ha estat Josep Grau, que ha explicat que ha trobat "una neu pols fantàstica per caminar amb raquetes". A més, ha apuntat que feia set anys que no en podien gaudir en aquestes dates. Mentrestant, Mònica Ferrés ha assegurat que "l'estat de la neu és espectacular" i que ha millorat respecte a fa una setmana. "Ha valgut la pena esperar perquè no recordàvem en anys un estat tan bo i un temps tan fantàstic", ha conclòs.
Pel que fa a la resta d'estació de nòrdic catalanes, totes estan obertes amb circuits que arriben als 30 quilòmetres a Aransa, a Lles de Cerdanya; i Tuixent - La Vansa, a l'Alt Urgell. Mentrestant, a Sant Joan de l'Erm, a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), hi ha 20 quilòmetres de circuits d'esquí trepitjats i traçats; 15 quilòmetres a la de Guils Fontanera (Cerdanya) i 13 quilòmetres a Tavascan (Pallars Sobirà). A la mateixa comarca també ha pogut obrir l'estació de Virós Vallferrera. En tots els casos també estan disponibles els itineraris per fer raquetes.
