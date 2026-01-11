En marxa la reunió dels pagesos amb el Govern per intentar aixecar els bloquejos de carreteres
El conseller Ordeig es troba amb representants dels agricultors i ramaders que protesten per l'acord UE-Mercosur
ACN
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, està reunit aquest diumenge a la tarda amb una representació dels pagesos que mantenen tallades diverses carreteres de Catalunya amb l'objectiu que aixequin el bloqueig. La trobada es fa a l'Ajuntament de Bàscara (Alt Empordà) i ha començat cap a les 18.30 hores. El Govern farà unes propostes als agricultors i ramaders amb la intenció que les votin en assemblea aquest mateix diumenge al vespre.
Aquesta és la quarta jornada de talls a les carreteres com a protesta per l'acord comercial de la Unió Europea amb Mercosur. Tot i que dissabte va reobrir l'A-2 a Fondarella (Pla d'Urgell), segueixen tallades l'autopista AP-7 entre Borrassà (Alt Empordà) i Vilademuls (Pla de l'Estany), la C-16 entre Berga i Casserres (Berguedà), l'N-II entre Bàscara i Garrigàs (Alt Empordà) i també l'accés al Port de Tarragona per l'A-27 i la C-38 al Coll d'Ares (Ripollès).
