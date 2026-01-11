Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

En marxa la reunió dels pagesos amb el Govern per intentar aixecar els bloquejos de carreteres

El conseller Ordeig es troba amb representants dels agricultors i ramaders que protesten per l'acord UE-Mercosur

el conseller Oscar Ordeig reunit amb pagesos aquest diumenge a la tarda

ACN

Bàscara

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, està reunit aquest diumenge a la tarda amb una representació dels pagesos que mantenen tallades diverses carreteres de Catalunya amb l'objectiu que aixequin el bloqueig. La trobada es fa a l'Ajuntament de Bàscara (Alt Empordà) i ha començat cap a les 18.30 hores. El Govern farà unes propostes als agricultors i ramaders amb la intenció que les votin en assemblea aquest mateix diumenge al vespre.

Aquesta és la quarta jornada de talls a les carreteres com a protesta per l'acord comercial de la Unió Europea amb Mercosur. Tot i que dissabte va reobrir l'A-2 a Fondarella (Pla d'Urgell), segueixen tallades l'autopista AP-7 entre Borrassà (Alt Empordà) i Vilademuls (Pla de l'Estany), la C-16 entre Berga i Casserres (Berguedà), l'N-II entre Bàscara i Garrigàs (Alt Empordà) i també l'accés al Port de Tarragona per l'A-27 i la C-38 al Coll d'Ares (Ripollès).

