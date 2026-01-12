Els pagesos confien que Illa expressi el seu "suport inequívoc" al sector i avisen que si no convocaran nous talls
Revolta Pagesa mostra "mà estesa", però reclama "compromisos clars i garanties de compliment"
ACN
Revolta Pagesa confia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, expressi el seu "suport inequívoc" al sector i avisa que si no es veuran "obligats" a mantenir els talls que encara continuen actius i a convocar-ne de nous. En un comunicat hores abans de la reunió amb Illa, prevista per aquesta tarda a les 16.45h al Palau de la Generalitat, el col·lectiu ha mostrat "mà estesa", però ha continuat reclamant "compromisos clars i garanties de compliment". Aquest dilluns al matí els pagesos han aixecat la protesta del Port de Tarragona (A-27), fet que consideren un "gest de bona voluntat", però mantenen actius els talls de l'AP-7 i l'N-II a l'Alt Empordà, la C-16 al Berguedà i la C-38 al Coll d'Ares (Ripollès).
"Confiem que el president mostri una clara determinació, que expressi un suport inequívoc al sector agrari i que ratifiqui i garanteixi les mesures ofertes pel Govern", afirma Revolta Pagesa. En aquesta línia, insisteixen que volen que Illa "es posi al costat del sector agrari i assumeixi un compromís directe amb la pagesia catalana".
Des de Tarragona, el president del Gremi de la Pagesia, Joan Regolf, ha assegurat que han marxat "mig contents" a l'espera de la trobada. Així, ha indicat que el sector se sent "decebut i traït" per l'acord de la UE amb el Mercosur, que és la reivindicació de les mobilitzacions que van començar dijous.
A Pontós, el portaveu del Gremi de la Pagesia a Girona, Jordi Ginabreda, ha considerat que l'executiu "no dona prou suport" al conseller Ordeig i ha avisat que, si no ho fa, "tenen provisions per dies". "La gent està animada, perquè ens hi juguem molt", ha remarcat.
A la Catalunya Central, el portaveu de Revolta Pagesa a Osona, Guillem Solà, ha considerat que el conseller Ordeig "no és un interlocutor vàlid perquè tot depèn del Ministeri".
Aquest dilluns és el cinquè dia de mobilitzacions dels pagesos, que dormen al ras en senyal de protesta per l'acord de la UE amb el Mercosur.