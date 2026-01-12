Els pagesos aixequen el tall de la C-16 després de cinc dies
Revolta Pagesa celebra que el president Illa faci seus els compromisos d'Ordeig amb el sector agrícola
ACN
Els pagesos han acordat aquesta tarda en assemblea aixecar el tall de la C-16 al Berguedà, que mantenien des de fa cinc dies. La reunió dels representants del sector amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha deixat satisfeta la pagesia, i la votació per abandonar o no la protesta a Olvan ha donat un sí unànime a aixecar-la, segons ha explicat a aquest diari Oriol Rovira, coordinador d'Unió de Pagesos a Osona. Aquesta tarda, el tall concentrava un centenar de pagesos.
"Han estat dies molt durs", explica Rovira, "però si es compleixen els compromisos haurà valgut la pena". El sector confia que es compleixin els acords a què s'ha arribat avui amb el president Illa, però alerten que "si en tres setmanes" no hi ha resultats de la negociació "tornarem a sortir als carrers", diu Rovira.
Els representants de la pagesia han sortit "contents" de la reunió amb Salvador Illa, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, a Palau. "Sortim satisfets perquè Illa ha fet seus els compromisos d'Ordeig amb el sector", ha afirmat el representant de Revolta Pagesa, Jordi Aguilera. "I, a partir d'ara, començarem les taules de treball i el seguiment directe per la dotació de recursos al sector i la minimització de l'impacte de l'acord UE-Mercosur", ha continuat Aguilera.
Per la seva banda, Illa ha assegurat als pagesos que tant ell com tot el Govern assumeixen els compromisos del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, amb el sector. "Vull deixar-ho clar: el conseller Ordeig parla en nom del Govern. I els compromisos d'Ordeig són els del Govern i, en particular, els del president", ha subratllat. De fet, que Illa es fes pròpies les promeses d'Ordeig era una de les peticions de Revolta Pagesa, que aquesta tarda s'ha reunit amb el president.
El president ha aprofitat la seva intervenció durant la sessió de constitució del consorci del Campus de Salut Clínic - UB per referir-se a les protestes dels pagesos. Illa ha assegurat que la defensa del sector agrari és "un dels eixos prioritaris del Govern".
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars