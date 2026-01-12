L'abonament únic de transport es pot comprar des d'aquest dilluns
Es podrà començar a utilitzar a partir del 19 de gener
Mar Rovira / Andera Salazar / Quim Vallès (ACN)
L'abonament únic estatal de transport es pot comprar des d'aquest dilluns per començar a utilitzar-lo a partir del 19 de gener. El nou títol té una validesa d'un mes i permet viatjar de manera il·limitada amb els serveis de Rodalies, Mitjana Distància i autobusos interregionals de titularitat estatal. El servei de l'Avant Barcelona-Tortosa també està inclòs, tot i que els trens AVE i l'Avant Barcelona-Tarragona queden fora de l'oferta. El cost és de 60 euros mensuals, o de 30 euros per als menors de 26 anys, que s'han de registrar prèviament a la web del Ministeri de Transports per aconseguir el descompte. En Daniel, de Tortosa, celebra la mesura perquè diu incentivarà que més gent agafi el tren: "Serà un benefici econòmic prou important".
Tot just quan queda una setmana perquè es posi en marxa el nou abonament, els primers usuaris ja comencen a comprar-lo a l'estació de Sants. És el cas d'en Francesc, que l'ha comprat a la finestreta, ja que sosté que el preu "és més competitiu". Els nous títols ja es poden adquirir a través de les màquines d'autovenda.
També té previst comprar l'abonament únic en Daniel Gil, que fa deu anys que agafa el tren des de Tortosa per anar cap a Barcelona a treballar. És bibliotecari i per convicció, escull l'opció ferroviària per desplaçar-se. "Fins fa dos anys eren cinc dies per setmana, ara faig un dia de teletreball, sempre m'he decidit pel tren més que no pas pel bus. És per una qüestió de principis, vaig millor, més ample, però també per l'ecologia, el tren és el transport públic per excel·lència", ha sentenciat.
A partir de dilluns vinent, utilitzarà l'abonament de 60 euros, el qual opina serà molt positiu per a ell i per a la resta d'usuaris. "Serà un benefici econòmic prou important, crec que serà un incentiu més perquè molta gent l'agafi", ha assegurat. De fet, ha calculat que li suposarà un estalvi d'uns 47 euros, ja que fins ara, amb l'abonament mensual en pagava 107.
Gil, que també és membre de la Plataforma Trens Dignes, ha explicat que agafa el Regional per una qüestió d'horaris, però, ara, amb aquesta bonificació podrà optar per l'Avant. "Estem demanant permanentment que l'horari de l'Avant s'avanci per a arribar abans de les 8 del matí a Sants", ha dit. Fa temps, que des de l'entitat i el territori reclamen més freqüències ferroviàries. "Ja se sap que totes les tramitacions triguen molt, però si s'aconsegueix, em passaré a l'Avant", ha asseverat.
De fet, ha celebrat que puguin usar aquesta nova tarifa amb l'Avant. "Tenim la sort i l'avantatge que som l'única línia d'Avant de Catalunya que té aquest benefici, però creiem i crec que és de justícia social per la manca de trens crònica durant dècades", ha afegit.
La mesura aportarà "més" viatgers
D'altra banda, Gil ha afirmat que la mesura implicarà que creixi el nombre d'usuaris de trens. "S'ha notat molt a partir dels abonaments de 20 euros gratuïts, l'augment de passatgers va ser brutal i, actualment, s'ha notat que hi ha un augment gran de viatgers, ja en origen del primer tren que surt de matí", ha certificat. A més, considera que un cop s'acabin les obres del corredor mediterrani es millorarà el servei ferroviari: "permetrà fer una explotació més efectiva de la línia i creiem que pot ser una finestra per a tenir més freqüències i fins i tot un nou Avant".
En paral·lel, ha demanat al Govern que afegeixi a aquest abonament una tarifa reduïda, descomptes o integrar-la a un títol per tal que els usuaris de fora de l'àrea metropolitana s'hi puguin moure a partir del segon semestre d'aquest any. Finalment, confia que la mesura de l'abonament únic no sigui temporal, sinó que s'implementi per sempre. "Creiem que s'ha de quedar i això va en la línia del que ja han fet altres països d'Europa, que ho han implantat i és un èxit", ha tancat.
