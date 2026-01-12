El patronat de la Fundació ‘La Caixa’ renova la presidència d’Isidre Fainé per quatre anys més
L’organisme aprova un “pressupost històric” de 710 milions, un 8,4% més
ACN
El patronat de la Fundació Bancària ‘La Caixa’ ha renovat el president actual, el manresà Isidre Fainé, per quatre anys més. Una continuïtat que s’ha aprovat per unanimitat aquest dilluns, en la reunió de l’organisme, on també s’ha donat llum verda a la reelecció de Javier Godó com a vicepresident. El patronat ha acordat la renovació de la condició de patró de José María Álvarez-Pallete, Luis Carreras, Isabel Estapé, Maria Isabel Gabarró, Eugenio Gay, Francesc Homs i Pablo Isla, i l’entrada de Baldiri Ros, a proposta de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, per un període de dos anys. D’altra banda, el patronat ha convalidat un “pressupost històric” de 710 milions d’euros, un 8,4% més respecte al 2025.
La Fundació ‘La Caixa’ concreta que dels 710 milions, al voltant del 60% es destinarà a programes de transformació social; sobre un 20% a recerca i beques i el prop de 20% restant a la divulgació de la cultura i la ciència.
Fainé considera un “veritable honor” continuar amb el projecte que, des de “la independència d’actuació que li atorguen més de 120 anys d’història”. El president de la fundació afirma que amb els nous comptes es “redoblen els esforços per atendre més col·lectius i persones”.
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Les cases milionàries en venda a Manresa