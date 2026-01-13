Carlos Torres Vila: “BBVA comptarà amb 49.000 milions d'euros de capital de màxima qualitat en el nou cicle estratègic”
El president del banc fa balanç de 2025, que defineix com “un any magnífic, que col·loca BBVA en el nostre millor moment”
Regió7
En una entrevista publicada en la web corporativa de BBVA, el seu president, Carlos Torres Vila, fa balanç de 2025, que defineix com “un any magnífic, que col·loca a BBVA en el nostre millor moment”, i avança les perspectives per a 2026. El banc preveu continuar creixent en tots els països i línies de negoci, especialment en sostenibilitat i empreses, impulsat per un pla estratègic que té al client com a clar protagonista, apunta l'entitat, que vol "reafirmar la seva ambició de liderar la banca en l'era de la intel·ligència artificial". En aquest context, el president subratlla que, entre 2025 i 2028, BBVA preveu “generar 49.000 milions d'euros de capital de màxima qualitat”, que es destinaran a finançar el creixement orgànic i a remunerar a l'accionista.
Carlos Torres Vila destaca que 2025 ha estat un any marcat per un "excel·lent acompliment" en tots els mercats en els quals opera, malgrat un entorn global complex, amb tensions geopolítiques i una creixent fragmentació comercial. En primer lloc, subratlla el creixement de l'activitat en els nou primers mesos de l'any, pròxim al 8% a Espanya - el més elevat des de fa gairebé dues dècades - i a l'entorn del 10% a Mèxic. En segon lloc, ressalta la incorporació de més d'11 milions de nous clients, que incrementen la base de creixement futur del banc, i l'augment sostingut de la inversió creditícia. Així mateix, posa en relleu diverses mètriques financeres: la rendibilitat, que va tornar a situar-se prop del 20%; l'eficiència i la creació de valor per a l'accionista, que van aconseguir nivells destacats.
Aquest èxit, diu Torres, “s'ha reflectit en la cotització de l'acció, que s'ha més que duplicat l'any i que ha suposat un retorn total per als nostres accionistes del 124%” —incloent dividends—. En aquest sentit, el president destaca que “la capitalització borsària ha aconseguit un rècord històric de 115.000 milions d'euros”.
“A més del bon acompliment, l'any 2025 ha estat l'any en què hem iniciat l'execució del nou pla estratègic. Un pla que anticipa les tendències que definiran el futur i que està molt orientat al client, que permetrà a BBVA mantenir el lideratge en creixement i en rendibilitat a futur”, resumeix.
Carlos Torres Vila anticipa un cicle de creixement per a BBVA, en tots els seus mercats, malgrat la incertesa en l'entorn macroeconòmic i geopolític. En concret, de cara a 2026, BBVA preveu a Espanya un creixement superior a la dels seus competidors, especialment en els segments més rendibles de consum i empreses. A Europa, preveu que l'aposta digital a Itàlia i Alemanya continuarà guanyant tracció. A Mèxic, anticipa que el crèdit continuarà creixent per sobre del PIB, impulsat per la fortalesa estructural del país i el seu baix nivell de bancarització. També espera avanços a Turquia, "on la progressiva normalització macroeconòmica permetrà una major contribució als resultats del grup, i a Amèrica del Sud, una regió amb bones perspectives de creixement del sector bancari", detalla l'entitat.
En aquest context, BBVA identifica dues grans palanques de creixement: el finançament sostenible i el segment d'empreses. “El cicle d'inversió en sostenibilitat és imparable”, ha subratllat el seu president, que ha xifrat en 700.000 milions d'euros l'objectiu de canalització sostenible entre 2025 i 2029. Així mateix, BBVA preveu un fort impuls en la seva activitat amb empreses, gràcies a una oferta integral i assessoria especialitzada, amb especial protagonisme, a més, per a la banca d'inversió, “on estem creixent molt”.
La creació de valor i de capital és una altra de les prioritats de BBVA en el seu nou cicle estratègic. El banc preveu generar 49.000 milions d'euros de capital de màxima qualitat (CET1) entre 2025 i 2028, incloent-hi l'excés de capital a l'inici del període. D'aquesta xifra, estima destinar 13.000 milions a finançar el creixement orgànic en els seus principals mercats i 36.000 milions a la remuneració a l'accionista. “Tenim el ferm compromís de retornar als nostres accionistes, de manera disciplinada, tot el capital excedentari per sobre del 12%”, ha afirmat Carlos Torres Vila. El rang objectiu de capital de BBVA se situa en el 11,5%-12%.
El 2025, destaca l'entitat, BBVA ha accelerat "de manera notable" la remuneració a l'accionista, incloent-hi el pagament d'un dividend a compte de 1.800 milions d'euros (32 cèntims per acció, el més alt de la seva història), l'execució d'una recompra d'accions propera als 1.000 milions com a part de la remuneració ordinària a l'accionista i la posada en marxa d'un nou programa de recompra d'accions extraordinari de prop de 4.000 milions d'euros, el primer tram dels quals de 1.500 milions d'euros es troba actualment en execució.
