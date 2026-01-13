L’ACEB tanca el 2025 amb 30 insercions laborals i l’acompanyament a més de 170 persones al Berguedà
Els programes d'orientació faciliten l'assessorament a 80 professionals en actiu i 90 persones en situació d'atur, segons les dades de la patronal
Els serveis d'assessorament i acompanyament laboral de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) han tancat el 2025 havent atès 170 persones, amb un enfocament dual: millorar la competitivitat de qui ja treballa i obrir portes a qui busca una oportunitat, segons destaca la patronal en una nota.
Entre les 90 persones en situació d'atur ateses, destaquen dos perfils majoritaris: joves que busquen la seva primera incursió en el món laboral i persones de més de 45 anys que necessiten actualitzar les seves competències digitals i formatives per reincorporar-se al mercat.
L'acompanyament, apunta l'ACEB, s'ha centrat en la creació d'itineraris personalitzats. Això ha inclòs des de la diagnosi de capacitats fins a la simulació d'entrevistes de selecció, i ha aconseguit, detalla, que 30 d'aquests participants (un 33%) obtinguessin una inserció laboral directa. A més, una part dels participants han iniciat itineraris de formació per continuar professionalitzant-se i s’han pogut derivar a d’altres serveis que s’ofereixen des de la patronal.
En l’àmbit de l’orientació per a professionals en actiu (80 persones), l'atenció s'ha focalitzat especialment en el sector de la salut i l'atenció a les persones, "un pilar estratègic al Berguedà", destaca la patronal. L'ACEB diu haver treballat "estretament" amb el sector "per identificar per què costa cobrir certes vacants realitzant una prospecció a una trentena d’empreses". Segons la diagnosi de l'entitat, hi ha una manca de perfils tècnics qualificats i una dificultat estructural per cobrir els torns de nit i caps de setmana. "Hem detectat que el sector sociosanitari necessita no només formació, sinó una millora en les condicions laborals per evitar la rotació de personal i consolidar les plantilles", explica Maria Vilardell, tècnica d’Orientació de l’ACEB.
En aquestes orientacions professionals individuals s’ha donat suport als participants a adaptar-se als canvis del mercat laboral. Així, durant les sessions, s’han treballat competències com la gestió de l'estrès, la flexibilitat i l'adaptabilitat. A més, el servei ha permès derivar treballadors amb experiència cap a processos oficials de convalidació (Acredita’t) per obtenir títols de Formació Professional o certificats de professionalitat.
L'entitat posa de manifest que en els darrers tres anys ha orientat per professionalitzar i requalificar treballadors en actiu dels sectors del metall, de la construcció i instal·lacions i enguany, de la salut i l’atenció a les persones. "Enguany, s’ha apostat per mantenir el focus en el sector de la salut i l'atenció a les persones per seguir enfortint el teixit laboral de la comarca", conclou l'ACEB, que ha comptat amb el suport del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).
