El manresà Isidre Fainé, reelegit com a president de La Caixa per quatre anys més
El patronat de la fundació acorda per unanimitat la decisió de renovar el financer català al capdavant de l’entitat
Albert Martín
Isidre Fainé va ser reelegit ahir com a president de La Caixa. El financer català exercirà el càrrec durant quatre anys més, després d’una reunió del patronat de la Fundació La Caixa, que va prendre la decisió per unanimitat. A més de la continuïtat de Fainé, també es va renovar el càrrec de vicepresident de la Fundació La Caixa que exerceix Javier Godó. La reunió va decidir també la continuïtat com a patrons de José María Álvarez-Pallete, Luis Carreras, Isabel Estapé, Maria Isabel Gabarró, Eugenio Gay, Francesc Homs i Pablo Isla, en tots els casos durant un període de quatre anys.
El patronat de la Fundació La Caixa va acordar un relleu amb el nomenament de Baldiri Ros com a nou patró a proposta de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre durant dos anys, en substitució de Xavier Brossa, proposat al seu dia per la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, el mandat del qual finalitza.
L’anunci d’ahir confirma la continuïtat de Fainé, que té ara 83anys, al capdavant de La Caixa, fundació que aglutina el principal hòlding empresarial de Catalunya. Entre les grans companyies participades per La Caixa a través de Criteria hi ha CaixaBank, Naturgy, Telefónica, ACS, Veolia i Inbursa.
Aprovació dels comptes
En la seva reunió d’ahir, el patronat de La Caixa va aprovar els comptes del 2025, quan va destinar 655 milions a obra social. La fundació va atendre prop de 250.000 persones a Espanya i Portugal a través dels seus programes d’intervenció social. Des del 2014, La Caixa ha destinat 6.150 milions al desenvolupament d’iniciatives socials, de recerca, beques i cultura per contribuir a la millora de la societat i per ajudar els col·lectius vulnerables.
El màxim òrgan rector de La Caixa va aprovar també el pressupost de la fundació per al 2026, que arribarà als 710 milions d’euros, un 8,4% més interanual. Des del 2014, el pressupost de l’entitat ha crescut un 63%. El pressupost del 2026 s’alinea amb els objectius de La Caixa per al període 2025-2030, en què preveu invertir més de 4.000 milions d’euros.
Fainé va agrair "la confiança" del patronat i va reafirmar el seu compromís amb la seva voluntat de servei: "És un honor poder continuar donant continuïtat a un projecte que, des de la independència d’actuació que li atorguen més de 120 anys d’història, es manté fidel als seus principis i a la vocació de servei a la societat i a les persones en situació de més vulnerabilitat".
La notícia de la reelecció de Fainé com a president de l’entitat més influent de l’economia catalana i una de les principals d’Espanya es va conèixer el mateix dia en què el rotatiu britànic Financial Times va dedicar un extens perfil a Fainé, en què qüestionava la governança interna de La Caixa, així com la difícil qüestió d’una eventual successió. "Tot i que la decisió oficialment reposa en mans dels patrons de la fundació, les apostes són tan altes que la qüestió s’ha convertit en un camp de batalla polític", diu el diari.
