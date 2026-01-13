La nova Rodalies arrenca amb el santvicentí Oscar Playà com a conseller delegat
El bagenc haurà de deixar les seves responsabilitats com a director general de la xarxa de metro de TMB
Cristina Buesa / ACN
El conseller delegat de la nova empresa Rodalies de Catalunya serà l’actual director general de la xarxa de metro de TMB, el santvicentí Òscar Playà, que haurà de deixar les seves responsabilitats en l’empresa de transports barcelonina, segons han confirmat fonts del Govern. Encara que l’escenificació s’ha celebrat aquest dilluns, està prevista que la constitució formal davant de notari es faci aquesta setmana. Quan això passi, es coneixeran els estatuts, el pla econòmic, el pla estratègic i els sous de la presidència i el conseller delegat, ja que la resta de membres del consell no perceben cap retribució.
Així, els quatre membres que formaran part del consell d’administració per part de la Generalitat són, a banda del bagenc, Pere Macias, Marc Sanglas i Teresa Torres. Tanmateix, Paneque és la presidenta perquè és la titular del departament de Territori. El Govern aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu el llistat de noms. Per la seva part, Renfe Viajeros ha proposat a Marta Torralvo, Miguel Ángel Vicente, Luis Manuel i Raquel González.
L’encarregat de “pilotar” aquest equip serà Playà, que té “llarga experiència” en la gestió d'equips grans i pressupostos, per la qual cosa han pensat que era la persona més adequada. Playà és enginyer i va començar el seu recorregut a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) el 2005, per després ser nomenat director de la xarxa de metro el juliol de 2021.
"Nous trens"
El ministre Óscar Puente també va verbalitzar en la presentació d'ahir la satisfacció per la culminació d’un procés que acumula gairebé dos anys de negociacions. "La gestió pot millorar i ho farà, però el que ho farà realment serà la finalització dels treballs en la infraestructura i també la incorporació de nous trens, perquè ara el parc és obsolet", va encaixar.
El president i el màxim responsable de Transports de l’Estat van intervenir després que Paneque i el president de Renfe firmessin l’acord pel qual es crea Rodalies de Catalunya, una empresa participada en un 49,9% per la Generalitat de Catalunya i en un 50,1% per Renfe Viajeros SA, amb un capital fundacional d’1,557 milions d’euros que assumiran la prestació del servei públic mitjançant la subrogació de la posició actual de Renfe Viajeros.
No obstant, perquè això passi hauran de passar encara diversos mesos. La constitució formal de l’empresa amb el consell d’administració és un fet, però fonts del Govern calculen que no serà operativa fins l’any que ve. Com va avançar aquest diari al novembre en una entrevista amb el comissionat Pere Macias, encara s’ha de tramitar la llicència ferroviària a l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF), a més d’elaborar un Sistema de Gestió de la Seguretat (SGS) propi i obtenir també el certificat de seguretat pertinent.
Les línies de Manresa i Puigcerdà, entre les primeres que gestionarà la nova operadora
Els primers reptes de Rodalies de Catalunya estaran vinculats al traspàs de la línia R1, la primera que gestionarà. Els següents traspassos previstos corresponen a les línies de Puigcerdà, el Garraf i Manresa. Segons el Govern, aquesta qüestió està “molt avançada” perquè l’inventari dels béns i els contractes ja està fet, per la qual cosa la nova empresa espera rebre’l abans d’un mes.
Un cop fet això, Rodalies de Catalunya haurà d’aconseguir les llicències de seguretat, trobar el marc legal i gestionar la part econòmica del traspàs, unes qüestions que s’estan “negociant”. Tot i aquest calendari, Rodalies de Catalunya no començarà a operar les línies fins al 2027.
Subscriu-te per seguir llegint
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna