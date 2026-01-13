Afectació en la mobilitat
Rodalies a Barcelona perd 10 milions d’usuaris en dos anys, mentre que Madrid en guanya més de 15
La xarxa barcelonina va registrar 110 milions de viatgers el 2025, ampliant el retrocés iniciat l’any anterior
Nova empresa mixta de Rodalies: aquests són els primers noms del consell d’administració
Rodalies registra el seu pitjor mes del 2025: va perdre 1,1 milions de viatgers al novembre
Glòria Ayuso
Rodalies a Barcelona va perdre gairebé set milions i mig d’usuaris el 2025. La xarxa va tancar l’any amb 110 milions de viatgers, cosa que representa un descens del 6,3% del passatge respecte a l’any anterior, en el qual ja va experimentar un retrocés.
D’aquesta manera, en els dos últims anys Rodalies ha comptabilitzat una disminució acumulada d’una mica més de deu milions d’usuaris, un 8,4% del total. Aquesta evolució coincideix amb un període especialment complex, caracteritzat per l’execució d’importants obres de millora que, de manera temporal, estan condicionant el funcionament diari del servei i la mobilitat dels usuaris, així com per incidències puntuals en la infraestructura i el material ferroviari. La situació ha sigut molt diferent a la xarxa de Rodalies de Madrid. En aquell mateix període, el nombre d’usuaris ha crescut en 15,3 milions, cosa que suposa un augment del 7,7 %. Així, el servei va tancar el 2025 amb 245,4 milions de viatgers, davant els 230 milions registrats el 2023.
Fiabilitat del servei
Això sí, la xarxa de Madrid no ha aconseguit recuperar encara les xifres de l’ús de tren prèvies a la pandèmia. Tot i això, a més d’un augment sostingut d’usuaris, les dades mostren en Madrid una fiabilitat del servei molt superior a la xarxa de Rodalies a Barcelona. La demora mitjana a la seva destinació dels trens amb retard va ser el mes de desembre de 21 minuts a Barcelona, molt per sobre dels 12,4 minuts de Madrid. A més, si bé a Barcelona es van suprimir o cancel·lar el 3,5% dels trens programats (625 circulacions al desembre), a Madrid la proporció va ser molt menys, del 0,5%.
Recopilades les dades corresponents al desembre, els 7,8 milions de viatges registrats l’últim mes representen la xifra més baixa de l’exercici, fins i tot per sota de l’agost, amb un nou retrocés respecte al novembre. Aquesta evolució reflecteix un deteriorament progressiu de la demanda, una tendència que s’espera que es pugui corregir en els pròxims mesos, segons han explicat Renfe i Adif, fruit de les inversions que s’estan fent en l’actualització de la infraestructura i la incorporació de nous trens.
Descens continuat
El descens de viatgers es va iniciar el 2024, després d’un any en què es van arribar a xifres rècord: els 120 milions d’usuaris del 2023 van superar el passatge previ a la pandèmia. La necessitat d’una actualització de la infraestructura després d’anys de falta d’inversió ha motivat una successió d’obres que ha afectat el servei i ha obligat a posar en marxa plans alternatius de transport per carretera.
El primer quadrimestre del 2024 encara va ser històric, amb 40,5 milions d’usuaris, malgrat començar amb un tall previ a l’actual en la línia R3 per les obres de desdoblament. No obstant, la frenada es va produir, de cop, a partir del maig de l’any passat, motivat primer pel robatori de coure a l’entrada nord de Barcelona, que va afectar durant cinc setmanes tres línies (R3, R4 i R7). Sis mesos més tard van començar les obres al túnel de Roda de Berà per a la seva adaptació al Corredor Mediterrani, amb la suspensió més important del servei ferroviari de Rodalies fet fins llavors i que es va prolongar fins a la primavera d’aquest any.
Previ avís
Després de l’estiu, Renfe i Adif ja van alertar del que vindria en el segon semestre del 2025: grans obres que han continuat afectant de manera destacada el servei. A finals de setembre es va tallar la circulació de trens durant gairebé una setmana entre Gavà i Sitges, per on discorre la línia R2 Sud i Regionals, que utilitzen unes 39.000 persones al dia. El motiu van ser les obres a l’estació de Castelldefels per separar la circulació dels combois de Rodalies dels de mitjana i llarga distància.
Posteriorment, a principis d’octubre, va començar el gran tall de l’R3 de 16 mesos entre Montcada Bifurcació i la Garriga, que afecta uns 20.000 usuaris diaris. A més, els treballs de soterrament a Montcada i Reixac van impactar a l’R2 Nord durant diversos dies de setembre i desembre. En tots els casos, els talls programats van comptar amb serveis alternatius per carretera.
Entrega d’obres
També han afectat el servei les obres en marxa del soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat, els nous accessos a l’aeroport i les de l’estació de la Sagrera. En molts casos, les tasques es fan de nit perquè de dia puguin continuar circulant els trens. No obstant, a l’iniciar el servei es produeixen fallades que afecten tota la circulació. S’hi suma, a més, el vandalisme que inutilitza els trens i les avaries d’uns combois antics que esperen la jubilació, a mesura que comencin a incorporar-se aquest any nous trens.
LEnquesta de Mobilitat en Dia Laborable que elaboren cada any l’ATM i l’Institut Metròpoli ja va reflectir al juliol que dos de cada tres usuaris de Rodalies pateixen incidències en els seus desplaçaments. En aquests casos, prop de la meitat van declarar haver canviat algunes vegades de mitjà de transport o de ruta. Tant Renfe, Adif com el Govern confien que el servei comenci a percebre una millora en un horitzó pròxim, a mesura que avancin les actuacions de modernització de la infraestructura i es vagin incorporant progressivament els nous trens.
