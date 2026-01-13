Seat i Cupra estableixen un nou rècord de vendes amb 586.300 vehicles el 2025
L'automobilística registra un "augment significatiu" de prop d'un 70% d'entregues d'híbrids endollables i elèctrics
ACN
Seat i Cupra han establert un nou rècord històric de vendes amb 586.300 vehicles el 2025, un 5,1% més que l'any passat (558.200) i superant l'anterior plusmarca de 574.100 unitats establerta el 2019, segons ha informat aquest dimarts la multinacional automobilística. Cupra ha liderat clarament les vendes amb 328.800 vehicles, un +32,5% en comparació al 2024 i ja un milió de cotxes venuts, mentre que Seat ha sumat 257.400 unitats, un -17% respecte al 2024 i reflectint "les dificultats que travessa el sector en el seu conjunt". En paral·lel, l'automobilística ha registrat un "augment significatiu" en les vendes de vehicles electrificats, amb 84.400 híbrids endollables (+69,2%) i 79.700 vehicles totalment elèctrics (+65,9%).
"El 2025 ha estat un any històric, amb resultats rècord que destaquen la solidesa de la nostra estratègia i, en particular, l'excepcional rendiment de Cupra", ha posat sobre la taula el CEO de Seat i Cupra, Markus Haupt. "Cupra ha aconseguit la seva millor xifra de vendes, cosa que demostra que estem connectant amb una nova generació de conductors que valoren el rendiment i el disseny del vehicle", ha continuat Haupt, que tot i reconèixer que les vendes de Seat han disminuït "la marca segueix essent un pilar fonamental de la nostra companyia". "I ho demostren les nostres inversions recents", ha puntualitzat el CEO de Seat i Cupra, que també ha celebrat la culminació del projecte d'electrificació amb l'inici de la producció de cotxes elèctrics urbans a la fàbrica de Martorell.
Alemanya, Espanya i Regne Unit, els tres principals mercats de Seat i Cupra
Alemanya ha consolidat la seva posició com el mercat més gran de Seat i Cupra amb 156.200 cotxes entregats, un +8,2% respecte al 2024 (144.400), amb Espanya a la segona posició amb 92.700 vendes (un +6,8% més) i el Regne Unit en tercera posició amb 64.300 unitats entregades (i un descens del -4,3% en comparació amb l'any passat). França amb 38.900 cotxes venuts (un -3,7%) i Itàlia amb 30.200 (un +4,9%) completen el top5 de mercat de Seat i Cupra, amb Turquia escalant posicions amb força gràcies a les 23.000 entregues, un +6,8% més que el 2024 (21.500).
El lideratge de Cupra, amb 328.800 vehicles entregats el 2025, es basa en l'èxit del model Formentor amb 104.000 unitats venudes, mentre el Terramar ha arribat a les 66.000 entregues en el seu primer any complet al mercat. Els vehicles 100% elèctrics ja representen prop d'una quart part (24,2%) de les vendes de Cupra, liderades pel model Born (43.700 unitats) i el model Tavascan (36.000 unitats). Per la seva banda, la marca Seat ha entregat 257.400 vehicles, un 17% menys que el 2024 (310.000), amb el model Ibiza com el més venut amb 94.800 unitats, seguit del model Arona amb 72.400.
Seat ha patit sobretot el descens de vendes a Alemanya amb 53.000 vehicles (un -16,6% menys que el 2024) i al Regne Unit amb 23.000 vehicles, un -37,4% en comparació a l'any passat.
Seat i Cupra han augmentat la seva producció global de vehicles fins a les 584.693 unitats el 2025, tot i el tancament temporal de la línia 1 de Martorell per al procés d'electrificació. Del total, 470.347 unitats s'han fabricat a les instal·lacions de Martorell, inclòs l'Audi A1. La companyia també ha inaugurat una nova planta d'assemblatge de bateries i encara la "recta final" del seu procés d'electrificació.
