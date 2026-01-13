Unió de Pagesos celebra cinc dècades de lluita al Bages amb una exposició a Manresa
El sindicat agrari mostra a l’Espai Plana de l’Om l’evolució en imatges de la seva història en una seixantena de fotografies que reivindiquen la seva tasca, una mostra que es podrà veure fins al dia 25 de gener
Són mals temps per a la pagesia, però el sector no renuncia a la lluita, ni a reivindicar el seu paper en la història de les llibertats i de l’assoliment democràtic del país. Aquest dimarts, Unió de Pagesos ha inaugurat a l’Espai Plana de l’Om de Manresa una exposició que, mitjançant una seixantena de fotografies, fa una repassada a la seva trajectòria històrica al Bages, una mostra que es pot visitar, fins al dia 25 d’aquest mes, amb motiu de la celebració dels cinquanta anys del sindicat, una efemèride que es va commemorar el 2024.
L’acte de presentació de l’exposició ha permès escoltar dues veus històriques del sindicat agrari al territori, les de Joan Tatjé i Joan Casajoana, que s'han remuntat fins a l’origen del sindicat, en els anys del franquisme terminal, i les lluites que van haver de protagonitzar per formalitzar el naixement de l’associació en un entorn clarament hostil a la democràcia, sobretot al camp.
Josep Guitart, coordinador comarcal d’Unió de Pagesos, ha conduït l’acte, en què han intevingut el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, i el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernández. Ambdós polítics han reconegut «el compromís i el sacrifici» de l’entitat al llarg d’aquests anys, i han recordat els fonaments agraris del Bages. «Heu persistit durant cinquanta anys davant les amenaces», ha dit Hernández, «però encara cal defensar drets», ha afegit en relació a les concentracions que tot just van acabar aquest dilluns convocades per la pagesia en contra de l’acord de la UE amb Mercosur. Valentí també hi ha fet esment, i ha insistit que «arribar a acords» és una característica de la trajectòria històrica del sindicat agrari a Catalunya.
També hi ha intervingut la coordinadora nacional d’Unió de Pagesos, Raquel Serrat, que ha recordat els principis fundacionals de l’organització, nascuda com una entitat unitària, independent i democràtica. «Sempre hem tingut un compromís més enllà de la defensa de la dignitat professional de la pagesia», ha dit Serrat, que ha insistit que UP és un sindicat que «defensa la petita i la mitjana pagesia arrelada al territori». I tot i que es tracta d’un sector «fantàstic», també és molt divers i , per tant, hi ha molts interessos també diferents. Per això ha convidat el sector a anar a votar a les properes eleccions agràries, que s’han de celebrar aquest mes de febrer.
Guitart, per la seva banda, ha remarcat que l’exposició vol ajudar a «mirar al passat i construir el futur». «Sense pagesia hi haurà foc», ha alertat el coordinador comarcal del sindicat.
Els seus predecessors al càrrec han aportat emotivitat i saviesa històrica a l’acte. Joan Tatjé, al capdavant del sindicat al Bages durant més de vint anys, ha recordat algunes de les persones que més rellevància van tenir en la fundació d’UP a la comarca, com Lluís Martí, Josep Badia i Josep Asensio, aliens al sector però figures cabdals en la seva constitució, i els històrics Salvador Peraire, Joan Casals, Nazari Alibés i Francesc Biosca. «Unió de Pagesos ha estat una escola de vida i de democràcia», ha asseverat Tatjé, que ha recordat les dificultats per erigir un sindicat independent en l’era del sindicalisme vertical.
Casajoana, per la seva banda, ha fet una mirada històrica a la pagesia a Catalunya, des dels temps en què «el 80%» de la població en formava part, i de l’impuls del comú i del terme «sindicat», un mèrit que reconeix la Unesco a la pagesia catalana. Casajoana ha aprofitat per reivindicar la lluita per resoldre les immatriculacions eclesiàstiques i ha instat el sector a votar en les properes eleccions, un dret guanyat a pols en els anys fundacionals del sindicat.
