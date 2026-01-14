Catalunya apujarà la taxa turística a l’abril i la duplicarà l’any vinent
El PSC, ERC i els Comuns pacten l’increment i que la Generalitat destini el 25% de l’import recaptat a polítiques d’habitatge
Gisela Boada
El PSC, ERC i els Comuns han posat la directa per desencallar definitivament la pujada de la taxa turística, una norma que va ser anunciada fa gairebé un any, però que ha estat mesos bloquejada pel desacord que mantenien aquests tres partits. Ahir, socialistes, republicans i comuns van arribar a un pacte per presentar conjuntament esmenes al text que s’està tramitant a la comissió d’economia del Parlament. La llei finalment acordada duplicarà la taxa turística en els pròxims dos anys. A Barcelona, aquesta pujada entrarà en vigor a l’abril. A la resta de Catalunya serà progressiva: hi haurà una primera pujada aquell mateix mes i la resta es deixarà per a d’aquí un any, l’abril del 2027.
Per posar alguns exemples. En un hotel de cinc estrelles de Barcelona es paga actualment una tarifa base de 3,5 euros per nit més un recàrrec municipal de quatre euros –en total, 7,5–. Ara, amb la nova llei, la tarifa base pujarà als set euros, que amb el recàrrec municipal actual en serien 12. A més, el consistori tindrà marge per pujar fins als 15 euros finals, ja que s’ha habilitat que la capital catalana pugui incloure un recàrrec de fins a vuit euros. A la resta de Catalunya les tarifes seran menors, però també pujaran. L’abril del 2026, en un hotel de cinc estrelles es pagaran 4,5 euros per nit que, amb recàrrec, podrien arribar als 8,5. A partir d’abril del 2027, en seran sis per nit que amb recàrrec podran arribar als 10.
Creueristes
Els creueristes veuran sensiblement augmentada la tarifa que paguen actualment, sobretot els que facin aturada a Barcelona. Ara, els que fan estades de menys de 12 hores paguen vuit euros –dos de tarifa base i quatre de recàrrec municipal–, mentre que a partir d’abril en podrien arribar a pagar 14 –sis euros de base més vuit de recàrrec–. A més, per primera vegada, també es pagarà taxa turística als albergs juvenils de titularitat pública. Un euro a tot arreu, tarifa que variarà segons els recàrrecs de cada municipi.
Una altra de les novetats és que s’unificarà tot en un sol període de liquidació l’abril de cada any, una de les principals exigències dels Comuns. Fins ara, la taxa turística es liquida semestralment: entre l’1 i el 20 d’abril, en relació amb les estades realitzades de l’1 d’octubre al 31 de març, i entre l’1 i el 20 d’octubre, respecte a les pernoctacions compreses entre l’1 d’abril i el 30 de setembre.
"Unificar el període facilita i millora el compliment", va explicar la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, en una roda de premsa al Parlament, que també va celebrar que es mantingui el que van pactar els Comuns i el PSC per dedicar el 25% del recaptat per part de la Generalitat a la promoció de polítiques d’habitatge. No obstant, la líder dels morats també va reconèixer que la seva formació ha hagut de "cedir" perquè la taxa es doblés en dos anys i no en un, que era el seu escenari desitjat.
A grans trets, la mesura sempre havia comptat amb el suport dels tres partits, però ERC rebutjava una pujada homogènia a tot el territori català. Els republicans defensaven que la taxa havia de tenir en compte les diferents realitats territorials i reclamaven que, fora de Barcelona, es poguessin aplicar tarifes diferents en funció del tipus d’establiment turístic. Amb el pacte aconseguit, s’afegeix la possibilitat de qualsevol ajuntament d’imposar una taxa municipal –una cosa que només passava amb Barcelona–, amb un màxim de quatre euros i sempre que no superi l’impost de la Generalitat, una qüestió estipulada per "seguretat jurídica", segons fonts coneixedores de les negociacions.
