El Centre de Formació Pràctica de Manresa oferirà aquest any més de 2.300 hores de formació ocupacional
Per accedir als cursos del CFP cal estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació o millora d’ocupació
Regió7
El Centre de Formació Pràctica de Manresa (CFP) ja té a punt l’oferta de formació ocupacional per a aquest any, que oferirà un total de 2.380 hores de formació subvencionada repartides en quatre cursos especialitzats per a persones que vulguin treballar al sector industrial. Les inscripcions ja són obertes, segons ha donat a conèixer el centre. Per accedir als cursos cal estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació o millora d’ocupació i, en el cas dels certificats de nivell 2 i 3, complir els requisits acadèmics o superar la prova d’accés.
Els cursos són 100% subvencionats i permeten obtenir certificats de professionalitat oficials. A més, inclouen pràctiques en empresa, fet que facilita la inserció laboral i el contacte directe amb el teixit industrial del territori.
En concret, el CFP oferirà el curs d’Operacions auxiliars en productes de fabricació mecànica (nivell 1), una formació de 440 hores que permet iniciar-se al sector industrial a través de la manipulació bàsica, el muntatge i el suport a producció, amb 88 hores de pràctiques en empresa. També s’impartirà el certificat de Mecanització per arrencament de ferritja (nivell 2), amb una durada de 620 hores, que capacita en tornejat, fresat i control numèric (CNC), una de les professions més demandades actualment, recorda el centre, i que inclou 155 hores de pràctiques.
Una altra de les propostes és el curs de Muntatge i posada en marxa de béns d’equip i maquinària industrial (nivell 2), amb 690 hores de formació en àmbits com el manteniment industrial, l’electricitat, la soldadura, la hidràulica i la pneumàtica, de les quals 173 hores es realitzen en empreses. Finalment, es podrà cursar Fabricació per mecanització en barra (decoletatge) (nivell 3), amb 630 hores totals, orientada a la fabricació de peces d’alta precisió amb torns automàtics i 158 hores de pràctiques en empresa.
A més de la formació tècnica, tots els cursos ofereixen orientació laboral i suport a la inserció, així com l’accés a tallers i maquinària amb tecnologia actual, alineada amb les necessitats reals de les empreses del sector.
També s’impartirà una nova edició del curs de mecanització per arrencament de ferritja en modalitat dual, una formació en la qual el CFP va ser pioner i que permet que persones joves aprenguin un ofici mentre treballen en una empresa i guanyen un sou.
