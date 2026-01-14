Els metges tornen a la vaga avui i demà: què reclamen a Sanitat?
Professionals del sector amenacen amb una vaga que podria ser indefinida a partir del febrer
Nieves Salinas
Els facultatius han començat aquest dimecres una vaga de dos dies en diverses comunitats d’Espanya. Escalen el conflicte en defensa d’un estatut propi i, en els últims dies, han escenificat una unitat sindical davant del Ministeri de Sanitat i han anunciat noves mobilitzacions. Lluny d’anar per separat com en protestes anteriors, uneixen forces per un objectiu comú: millorar les seves condicions laborals, com reivindiquen des de fa mesos. Rebutgen de ple l’Estatut Marc que Sanitat negocia aquests dies amb tots els sindicats sanitaris i insisteixen que no pararan: amenacen amb una vaga que podria ser indefinida a partir de febrer.
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha demanat a les comunitats autònomes que es posicionin respecte a les demandes dels sindicats mèdics.
A principis de gener, la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM), el Sindicat Mèdic Andalús (SMA), Metges de Catalunya (MC), l’Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (AMYTS), el Sindicat Mèdic del País Basc (SME) i el sindicat de facultatius independents de Galícia (O’MEGA) es van reunir a la seu de la CESM per anunciar que havien arribat a un acord per defensar la convocatòria de noves mobilitzacions aquest any amb l’objectiu d’aconseguir un estatut propi del metge i del facultatiu.
Usuaris de la sanitat pública
Segons subratllen, la importància d’aquesta unió no només radica a millorar la situació actual com a facultatius, sinó també com a pacients o usuaris de la sanitat. L’objectiu, assenyalen, és la interlocució directa dels metges amb l’Administració, però a tots els nivells, ja que les reivindicacions del col·lectiu afecten tant el Ministeri de Sanitat com altres ministeris, els grups parlamentaris, les diferents conselleries de salut autonòmiques i els serveis de salut, als quals també assenyalen com a corresponsables de millorar les seves condicions laborals.
"Per tant, és una senyal d’alarma per a tots els agents implicats, que han de deixar d’escudar-se en la delegació de competències per afrontar el que sí els correspon i assumir les respectives responsabilitats per aconseguir un Sistema Nacional de Salut sostenible, eficient i de qualitat, desig últim de professionals i pacients", indicaven els diferents sindicats en un comunicat conjunt.
"Menyspreu al col·lectiu"
Metges de Catalunya denunciava divendres que ni el Departament de Salut ni el CatSalut havien assistit a la reunió de mediació amb Treball per la vaga del 14 i 15 de gener. "Diuen que no va amb ells. És un escàndol i una vergonya l’abandonament de funcions d’aquells que teòricament són servidors públics i tenen l’obligació mínima de dialogar", ha remarcat el sindicat, que lamenta el "menyspreu al col·lectiu mèdic" que això suposa.
"Un més. Ens veiem al carrer", conclou el sindicat, que ha demanat que consti en acta que tant el Servei Català de la Salut com el Departament de Salut han declinat la seva assistència al considerar que les demandes d’aquesta convocatòria de vaga estan fora del seu àmbit de competències.
Les comunitats
Aquest mateix dilluns, la ministra de Sanitat, Mónica García, ha remès una carta a les conselleries de les comunitats autònomes per sol·licitar el seu posicionament respecte a les demandes plantejades pel comitè de vaga dels sindicats mèdics, com aquest estatut propi. En la missiva, García al·ludeix a aquest procés de negociació del nou Estatut Marc, el text del qual ha assolit recentment un preacord amb les organitzacions sindicals de l’Àmbit de Negociació.
"Aquest preacord ha permès consolidar una reforma llargament esperada, incorporant pràcticament la totalitat de les reivindicacions pròpies de l’àmbit competencial d’una llei bàsica estatal, i ha comptat amb el suport majoritari de les organitzacions sindicals representatives del conjunt de professionals sanitaris", assenyala.
No obstant això, en el marc de les mobilitzacions convocades pels sindicats mèdics, el comitè de vaga ha traslladat "una sèrie de peticions la naturalesa i abast de les quals excedeixen el contingut propi de l’Estatut Marc, en afectar de manera directa el desenvolupament de les polítiques autonòmiques de recursos humans, particularment pel que fa a l’organització del treball, les condicions retributives i els models de negociació col·lectiva".
És aquí on la titular de Sanitat assenyala les autonomies que, "dada la transcendència d’aquestes peticions i el seu impacte directe en la planificació, gestió i finançament dels recursos humans del SNS, considerem que el seu eventual abordatge requereix necessàriament la valoració de les comunitats autònomes, en tant que administracions competents en aquestes matèries".
Treball i descansos
El que demanen els metges de tota Espanya ja fa mesos que ho desglossen: la constitució d’un espai propi de negociació on es pactin les seves condicions, així com els aspectes assistencials i organitzatius de l’atenció mèdica que es presta a la ciutadania. Parlen de l’eventual aprovació —en aquests dies el Ministeri de Sanitat ultima amb tots els sindicats sanitaris els detalls d’aquest text— d’un Estatut Marc que "manté o empitjora els agravaments en les condicions laborals dels metges respecte a altres col·lectius, pel que fa a la jornada de treball i els descansos, la classificació professional o l’accés a la jubilació".
Els sindicats mèdics han enviat a Sanitat la seva pròpia proposta d’estatut, que també han donat a conèixer a grups polítics, organitzacions i societats científiques. Concretament, demanen una classificació professional que reconegui la singularitat de la qualificació, les funcions i la responsabilitat del personal mèdic amb dos grups de classificació específics, modificant l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per crear una categoria A1+.
A més, una regulació en matèria de jornada laboral, establint una jornada màxima de 35 hores setmanals en horari de matí en dia laborable, i que tot el que la sobrepassi es consideri excés de jornada, que ha de ser voluntari i remunerat no inferior a l’hora ordinària. També, una regulació diferenciada per a les guàrdies, les guàrdies localitzades, els descansos o l’exempció de guàrdies, tot això acompanyat de millores retributives i mesures que millorin la conciliació.
