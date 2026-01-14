Formacions gratuïtes per impulsar la transició energètica
El Gremi d’Instal·ladors ofereix cursos subvencionats tant presencials, a Manresa i Berga, com en línia
Regió7
La lluita contra el canvi climàtic i la transformació del model energètic no només són reptes mediambientals, sinó que s’han convertit en un motor de generació d’ocupació sense precedents. En aquest context, la Xarxa d’Oficines de Transició Energètica (OTE) del Gremi d’Instal·ladors ha anunciat el llançament d’un nou programa de formacions gratuïtes amb l’objectiu de capacitar nous professionals en un dels sectors amb més futur del mercat laboral.
Una formació integral i 100% subvencionada
El programa consta de 130 hores de formació totalment subvencionada, fet que permet als alumnes accedir a coneixements especialitzats sense cap cost. El temari està dissenyat per respondre a les necessitats actuals de les empreses del territori i inclou competències clau com:
- Generació renovable i eficiència energètica: Optimització del consum i noves fonts d’energia
- Climatització eficient: Sistemes d’aerotèrmia i tecnologies de baix consum
- Mobilitat elèctrica: Instal·lació i manteniment de punts de recàrrega de vehicles
- Comunitats energètiques: Gestió de projectes de generació compartida.
Flexibilitat i inserció laboral
Amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’aprenentatge, els cursos es poden fer tant en modalitat presencial (a les aules de formació del Gremi d’Instal·ladors a Manresa i Berga) com en línia. Aquesta flexibilitat busca atreure tant persones en situació d’atur que busquen reciclar-se professionalment com treballadors que vulguin especialitzar-se en les noves tecnologies renovables.
L’objectiu dels cursos és cobrir l’alta demanda de professionals en el sector instal·lador
Un dels valors afegits d’aquesta iniciativa és el vincle directe amb el món empresarial. En finalitzar els cursos, els alumnes tindran accés a la borsa de treball gremial, una eina estratègica tenint en compte que el sector d’instal·lacions renovables pateix actualment un dèficit de personal qualificat per fer front a l’allau de peticions d’instal·lacions i sistemes d’autoconsum.
Inscripcions obertes
Les persones interessades a donar un impuls a la seva carrera professional i formar part del canvi de model energètic poden demanar més informació a través de la pàgina web oficial www.gbb.cat/ote, a l’adreça de correu formacio@gbb.cat o contactar directament per telèfon al 938 74 80 48.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català d’Energia (ICAEN), el Gremi d’Instal·ladors referma el seu compromís amb el territori. Amb aquesta iniciativa es faciliten les eines necessàries perquè la transició energètica sigui, també, una oportunitat de progrés econòmic per a la Catalunya Central. La transició energètica a la teva disposició.
