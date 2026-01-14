L’aigua pujarà des de 50 cèntims fins a 2 euros
Regió7
El Govern pretén apujar el cànon de l’aigua, l’impost que es cobra en el rebut per finançar el sanejament, un 4,2% anual, cosa que, al cap dels quatre anys previstos (del 2027 al 2030), equivaldrà al 17,8%. Si els pressupostos que ultima el Govern de Salvador Illa tiren endavant, aquest augment serà una realitat el 2027, segons recull l’avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres que acompanya l’esborrany dels comptes catalans. L’increment es veurà repercutit en el rebut bimestral i es traduirà en uns 50 cèntims el primer any.
No obstant, el 2030 pot superar els 2 euros extres. L’actualització del cànon, congelat des del 2017, ja es va plantejar en els comptes presentats per Aragonès el 2024. Però, com que els pressupostos no es van arribar a aprovar pel rebuig dels Comuns, la pujada del cànon no es va aplicar. El document que maneja l’Executiu català afirma que és necessari actualitzar aquest tribut per a usos domèstics, industrials i ramaders, a fi de dotar l’ACA d’un "marc econòmic estable" que li ofereixi més "capacitat inversora". "Així es podrà complir el principi de recuperació dels costos del cicle de l’aigua", diu l’avantprojecte.
La proposta de fa dos anys, que tenia el suport del PSC, suggeria incrementar el cànon un 20%. No obstant, l’actual proposa un augment més lleu i progressiu, a més d’una actualització dels impostos per captar aigües subterrànies i per malgastar aigua. El cànon, normalment, representa entre un 10% i un 20% de la factura final.
