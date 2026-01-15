La botiga d’accessoris per a vehicles Sogo4x4 obrirà dissabte el primer taller i showroom de tot terrenys al Bages
L’acte d’inauguració tindrà lloc a la nau de l’empresa, al carrer Pica d’Estats de Sant Fruitós de Bages, a partir de les 11 del matí i comptarà amb la presència de més de 200 clients
L’empresa santfruitosenca Sogo4x4, especialitzada en la venda d’accessoris per a vehicles tot terrenys, inaugurarà aquest dissabte, a la seva nau del carrer Pica d’Estats de Sant Fruitós de Bages, el primer taller i showroom (sala d’exhibició) per a aquesta tipologia d’automòbils al Bages. L’esdeveniment donarà el tret de sortida a les 11 del matí, amb un càtering, i comptarà amb una assistència ja confirmada de més de 200 clients fidels.
Sogo4x4 iniciarà a partir de la setmana que ve el procés de consolidació com a botiga presencial en l’emplaçament actual, però des del juny del 2020 que ven accessoris per a vehicles a través del seu web. Les instal·lacions de què disposaran tindran unes dimensions de 250m2 i estaran dividides en dues parts: la botiga, a la banda dreta, i el taller, a la banda esquerra. A la part superior s’hi ubicaran les oficines. L’horari d’obertura, de dilluns a divendres, serà de 8 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 3 a 7 de la tarda.
El propietari de l’empresa, Christian Sorroche, ha explicat a Regió7 en què consistirà l’acte d’inauguració. “Farem una celebració amb clients que fa cinc anys que ens coneixen i esperem una gran afluència d’assistents perquè coneguin l’amplitud de la nau i puguin veure que tindran un espai per recollir els accessoris que necessitin i observar l’estoc disponible”. De fet, la idea de crear el taller i la sala d’exhibició -de la qual assegura que no hi ha res similar al Bages- va sorgir arran de “la petició” dels mateixos clients. La nova instal·lació oferirà serveis de manteniment, reparació i muntatge de peces.
Sobre el taller, el santfruitosenc va voler deixar clara la seva singularitat. “És un taller especialitzat, no el clàssic de barri amb molts vehicles estacionats a fora. És una boutique dins del món del 4x4”.
A l’empresa, Sorroche treballarà amb Adrià Puy, un mecànic del Pallars Jussà. “El vaig convèncer i li vaig oferir la possibilitat de treballar a Sogo4x4. Com a professional t’omple més i és més agraït, a la vegada, un taller especialitzat que el fet d’estar, per exemple, en un garatge convencional canviant filtres d’oli tot el dia”, explica. A més, compta amb el suport incondicional de la seva parella, la Mònica. “No treballa a l’empresa, però és com si fos un membre més. És un pilar fonamental per a mi i sempre és a totes les fires, esdeveniments i a les xarxes socials”, reconeix.
L’obertura de dissabte suposarà un abans i un després, també pel que fa a la botiga. “Fins ara, la venda era tota en línia. Jo tenia un petit garatge que servia de magatzem de coses universals de vehicles. Aquestes peces les podia vendre en fires o esdeveniments que organitzàvem o enviar-les als clients per missatgeria, però hi havia certs components que m’era inviable perquè cada persona té un vehicle diferent. A partir d’ara, tindrem coses molt especialitzades sota comada, accesoris universals en estoc i kits bàsics d’automòbils”. Tot plegat, afirma, amb un termini d’entrega que oscil·larà “entre les 24 i les 48 hores”.
Amb tot, però, més enllà de la qualitat dels accessoris, el servei d’entrega o la reparació i manteniment dels vehicles, Sogo4x4 prioritza una atenció personalitzada que deixi el client satisfet com a valor afegit que marca la diferència. “El 80% de les vendes que fem són per telèfon perquè a la gent li agrada ser escoltada i assessorats. No hi ha dos cotxes iguals. Encara que facis el mateix, no és el mateix. Anem molt sobre segur amb coses que sé que funcionaran i que els clients quedaran satisfets. Aquesta és l’objectiu amb el qual he fonamentat les bases del negoci”, detalla el propietari de l’empresa. Prova d’això és la valoració quasi perfecta dels usuaris a Google, amb una puntuació de 4,9 sobre 5 i ressenyes que elogien el tracte que ofereix Christian Sorroche.
