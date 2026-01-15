COVAP redueix més d'un 18% la petjada de carboni en cada litre de la llet de vaca que produeix
· Aquesta reducció és equivalent a la retirada de prop de 56.000 cotxes de combustible fòssil de les carreteres espanyoles en un any.
· La Cooperativa Ramadera de la Vall dels Pedroches es posiciona com la primera indústria a Espanya, entre les verificades per AENOR, a abordar de manera simultània el mesurament i mitigació de l'impacte ambiental del cicle de vida dels seus productes lactis i carnis.
La Cooperativa Ramadera de la Vall dels Pedroches (COVAP) continua avançant en la seva estratègia de sostenibilitat. N'és una prova la reducció de més del 18 % de la petjada de carboni en el cicle de vida de la llet de vaca. Tal com explica M. Dolores López, directora d'Afers Corporatius i Sostenibilitat de COVAP, la Cooperativa duu a terme aquest projecte de mesurar i mitigar l'impacte ambiental del cicle de vida de la seva llet de vaca, buscant més eficiència i rendibilitat en tota la cadena de valor. "A COVAP mesurem no només per saber on som, sinó per millorar. Aquesta reducció no és únicament una xifra: és una evidència del compromís real dels nostres ramaders i dels nostres equips tècnics per construir ramaderies i indústries més eficients, resilients i respectuoses amb el medi ambient", assenyala.
Aquesta iniciativa es duu a terme en col·laboració amb la multinacional americana Alltech dins la seva visió global Planet of Plenty®. Per mesurar i analitzar les dades i establir les pautes de mitigació, s'ha utilitzat l'eina Alltech ECO2, certificada per Carbon Trust. Es tracta d'un model anual i exhaustiu que ha permès avaluar, des dels inicis del 2020, un total de 230 ramaderies de boví de llet, que representen prop del 80% dels litres que processa COVAP a l'any. Les dades de mesura del 2024 han estat verificades favorablement per AENOR.
Les dades del mesurament de la petjada de carboni corresponents al 2024 han estat verificades per AENOR
A més, COVAP ha contemplat des de la fase inicial del projecte, juntament amb els productes lactis, el mesurament i la mitigació de l'impacte ambiental del cicle de vida dels seus productes carnis (vedella i oví), i s'ha posicionat com la primera indústria a Espanya, certificada per AENOR, per abordar i verificar un projecte integral d'aquestes característiques al sector.
Importants èxits en ramaderia i indústria
Les avaluacions inicials en el cicle de vida de la llet de vaca van identificar que l'alimentació, les emissions entèriques i la gestió de purins eren les fonts d'emissions principals, representant més del 90% del total. Per això, l’impacte més gran en la reducció de la petjada prové del treball realitzat a les ramaderies.
Davant d'aquesta evidència, s'han dut a terme mesures en nutrició avançada, en reducció de les emissions entèriques i l'acompanyament tècnic al ramader, per assessorar-lo en temes de maneig, d'eficiència energètica i en l'ús d'energies renovables a les ramaderies amb el focus posat en el benestar animal.
En la fase industrial s'han engegat accions com el nou model energètic de la Cooperativa, en la seva aposta per les energies renovables, o el canvi de tractaments tèrmics, aconseguint la reducció de consums energètics i d'aigua.
Aquestes mesures han tingut un impacte directe i positiu aconseguint una reducció de més del 18% a la petjada de carboni de cada litre de llet de vaca. Aquesta reducció equival a retirar prop de 56.000 cotxes de combustible fòssil de les carreteres espanyoles en un any.
Propers passos cap a una màxima sostenibilitat
COVAP continuarà desenvolupant mesures de mitigació personalitzades per a la totalitat de les ramaderies i indústries, amb l'objectiu de reduir la petjada de carboni del conjunt dels seus productes.
La informació obtinguda s'incorporarà a l'aplicació Covapps, de manera que els socis podran consultar de manera senzilla l'impacte ambiental de les ramaderies i comparar-lo amb el conjunt de la Cooperativa. Aquest indicador s’integrarà com una eina clau per donar suport a la gestió diària i identificar futures oportunitats de millora.
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L’augment de la gravetat dels accidents de trànsit preocupa als Bombers de la Regió d’Emergències Centre