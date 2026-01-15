D’Escotet a Capriles i les hamburgueses de Goiko: les cares del poder econòmic de Veneçuela a Espanya
Bancs amb aspiracions, cadenes de restauració d’alt nivell i, per descomptat, negocis immobiliaris de luxe... la xarxa d’empresaris veneçolans es reparteix entre exiliats però també compta amb afins al règim creat per Hugo Chávez
Monique Zamora Vigneault
Del control d’un banc gallec comprat per 1.000 milions i amb un volum d’actius de 83.000 milions, a la reconversió d’edificis clàssics en vivendes de luxe, passant per grans operacions urbanístiques i marques de restauració. El capital veneçolà –principalment grans fortunes, ‘family offices’ i emprenedors– ha anat teixint a Espanya una xarxa de poder que es deixa notar a la banca, el maó i el consum, amb noms propis com Juan Carlos Escotet, la família Capriles, Alberto Finol o el fundador de Goiko. No són els únics, ja que empresaris afins al règim de Nicolás Maduro i abans d’Hugo Chávez, com Leopoldo Alejandro Betancourt, Pedro José de Jesús Benito Trebbau, Francisco Convit Guruceaga o Raúl Gorrín Belisario, també compten amb negocis en els últims anys al país. ¿Qui ostenta el poder econòmic de Veneçuela a Espanya?
Juan Carlos Escotet, l’estendard
El cas més evident del poder econòmic veneçolà a Espanya és el de Juan Carlos Escotet. Tot i que va néixer a Madrid i va emigrar de nen amb la seva família a Veneçuela, aquest empresari va comprar el 2013 per mil milions d’euros NovaCaixaGalicia Banco –actual Abanca–, entitat sorgida de la fusió de Caixa Nova i Caixa Galicia i rescatada pel FROB. Després del canvi de control, Escotet ha impulsat el creixement de l’entitat, per exemple, amb la integració del negoci de Deutsche Bank a Portugal. La seva fortuna personal s’estima en 6.900 milions d’euros, segons Forbes. Des del banc gallec controla diverses empreses de la zona (o participa en el capital), com l’empresa d’autobusos Monbus, el celler Dominio de Tares o la concessió de l’autovia do Salnés (AG-41), a més d’equips de futbol com l’històric Deportivo de la Corunya, que milita en la segona divisió espanyola i compta amb un suport financer continu de l’entitat.
El sector immobiliari, en el focus
La gran destinació de la inversió veneçolana a Espanya ha sigut, com en tants altres casos, el sector immobiliari, on alguns ‘family offices’ han desplegat els seus capitals en vivenda o hotels, mentre altres grups han emprès el seu propi camí empresarial. A grans trets, els nascuts en aquest país llatinoamericà no són un dels grans compradors de cases: des del 2016 amb prou feines han adquirit 11.700 vivendes, l’1% de totes les que han passat en mans d’estrangers, segons el Consell General del Notariat. El preu mitjà d’aquestes amb prou feines ha rondat els 1.742 euros per metre quadrat, davant la mitjana dels forans de 1.914 euros, import que denota que majoritàriament són immobles en zones humils i no luxoses.
No obstant, algunes accions han marcat un abans i un després en aquest sector. El cas paradigmàtic és el de la família Capriles, que va tenir nombrosos negocis a Veneçuela, entre ells una cadena de televisió (Cadena Capriles) venuda el 2013. Una part d’aquesta saga va desembarcar a Espanya, entre ells els cosins Axel Daniel i Miguel Ángel Capriles, els directius darrere de la promotora immobiliària Gran Roque. Tot i que la seva primera inversió va ser un bloc d’apartaments turístics a Barcelona, Gran Roque ràpidament va virar la major part dels seus inversors a Madrid, on ha transformat grans edificis clàssics en vivenda de luxe, principalment als barris de Justicia i Salamanca, els més nobles de la capital. Per exemple, els ubicats a Fernando VI, 19; Fernando VI, 10; Barquillo, 12; o Bretón de los Herreros, 23.
En l’actualitat, la branca d’Axel Daniel –i el seu fill Edric– s’ha enfocat en el lloguer: són propietaris d’Orinoquia, una socimi (societat cotitzada d’inversió immobiliària) especialitzada en apartaments turístics i de mitjana estada a Madrid, Màlaga i València. Aquesta empresa cotitzada a la borsa francesa suma prop d’un centenar d’immobles valorats en més de 75 milions d’euros. Mentrestant, Miguel Ángel s’ha centrat més en el sector del coworking.
No han sigut els únics que han irromput en el ‘maó’ patri. També ho ha fet el magnat Alberto Finol Galué, fundador de la farmacèutica Calox International o la petroquímica Grupo Zuliano, que va comprar per 16 milions el 2012 el <strong>centre comercial madrileny de l'Ermita del Sant</strong> de la mà de Francisco Sacchini Magaldi, fundador de la promotora Grup Safson. Els dos socis van adquirir aquest actiu per enderrocar-lo i transformar-lo en un nou barri, les obres del qual han començat en els últims mesos. Sobre els terrenys d’aquest actiu situat a la zona de Madrid Río s’aixecaran més de mig miler de vivendes a diverses torres, zones verdes i dotacions, amb una valoració que podria superar els 50 milions.
L’emprenedoria darrere de les hamburgueses Goiko
Una de les grans històries d’emprenedoria de veneçolans a Espanya és la d’Andoni Goicoechea, que va aterrar a Madrid amb l’objectiu d’estudiar l’examen de metge intern resident (MIR). No obstant, finalment va fundar una cadena d’hamburgueseries, l’arxiconeguda Goiko, amb un préstec de 50.000 euros atorgat pel seu pare. Aquesta cadena va ser la pionera en el sector de les hamburgueses gurmet el 2013. El 2018, Goicoechea va vendre el 80% de la companyia, valorada en 150 milions d’euros, a L Catterton, el fons de capital risc de LVMH, el gegant francès de la moda propietari de marques com Louis Vuitton, Dior, o Moët & Chandon. Després de la desinversió, l’empresari va tornar a llançar una altra marca d’hamburgueses, Basics by Goiko, enfocada en petits locals, ‘smash burgers’ i comandes a domicili.
El rastre opac dels diners chavistes a Espanya
El capital veneçolà a Espanya va més enllà d’exiliats i inversors o empresaris que han vist una oportunitat a Espanya. El chavisme o persones vinculades també deixen empremta en el poder econòmic a Espanya. Un exemple és la cadena d’ulleres de sol, Hawkers, l’impulsor del qual va ser el magnat veneçolà Alejandro Betancourt, un dels anomenats bolichicos de referència. El terme col·loquial barreja bolívar, la divisa de Veneçuela, i chico, i es refereix a aquells empresaris afins al chavisme que es van lucrar, suposadament, amb contractes de l’Estat veneçolà fa unes dècades. Betancourt va aterrar a Espanya cap al 2014 i va fundar Hawkers dos anys més tard, el 2016.
L’empresari ha estat sota la lupa per suposats vincles a l’Estat veneçolà en els últims anys. La seva fortuna està vinculada a Derwick Associates, el gegant d’energia i infraestructures que va fundar a Veneçuela el 2003, un negoci que ha sigut subjecte a nombroses investigacions als Estats Units. A Espanya, el desembre del 2025, l’Audiència Nacional va iniciar una investigació per presumpte blanqueig de capitals en la qual va ser inclosa Hawkers pels seus vincles a la petroliera estatal de Veneçuela, Petrolis de Veneçuela (PDVSA). Els negocis actuals de Betancourt van més enllà d’una empresa d’ulleres de sol: Betancourt està lligat a almenys sis vehicles d’inversió a Espanya, quatre societats a Luxemburg i quatre més al Regne Unit, segons els registres mercantils d’aquests països.
A més de Betancourt, entre els bolichicos destaquen rostres com el de Pedro Trebbau, cosí de l’anterior i un dels primers inversors en el negoci de les VTC (empreses de transport de passatgers com Uber o Cabify) així com el multimilionari Francisco D’Agostino, relacionat parcialment amb la tauromàquia. Un altre exemple és el de Raúl Gorrín, propietari del canal veneçolà Globovisión, investigat també per l’Audiència Nacional en un cas de presumpte blanqueig de capitals que va resultar arxivat, o el de Serafino Iacono, un magnat veneçolà-italià més conegut pel seu paper com a directiu de la petroliera colombiana Pacific Rubiales. Des del col·lapse d’aquesta, coordina una xarxa de societats mineres domiciliades al Canadà amb operacions en sòl espanyol, com Río Narcea Recursos (RNR), Denarius Metals i Strategic Metals Europe, a més d’un grapat d’entitats offshore, segons els Papers del Paradís publicats pel Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (ICIJ, per les sigles en anglès).
De Caracas a la Castellana
Tot i que la presència del capital veneçolà a Espanya ha pres protagonisme des de l’auge del chavisme, els fluxos migratoris en els últims anys mostren que la popularitat d’Espanya com a destinació s’ha alentit si es compara amb el punt àlgid de l’èxode polític. En concret, el 2021 –l’última dada disponible– van ser 22.909 persones procedents de Veneçuela els que es van instal·lar a Espanya, cosa que suposa una caiguda del 63% respecte al 2019, l’any on es va registrar l’onada de migració més gran en les dades recents, segons donen les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). No obstant, si aquesta dada es compara amb el 2008, el primer any de registre de l’INE, suposa una alça del 144% en les arribades des del país sud-americà.
Tot i això, la diàspora veneçolana a Espanya no només està formada pels grans bolichicos del chavisme, sinó que també s'ha convertit en el punt de trobada per a aquells exiliats de l'oposició veneçolana. «Espanya és el país més important de l’oposició veneçolana», ha explicat Miguel Henrique Otero, director del diari veneçolà El Nacional a aquest diari. «Madrid és el punt on se sol reunir», afegeix. Segons el periodista, les grans fortunes, com Escotet, representen capital que «hi havia des d’abans del chavisme». I ¿per què continua tenint tant atractiu Espanya com a destinació? «És una cosa tradicional, són països que giren entorn de la tradició i Espanya és un país amigable. Té a veure amb la compassió, l’idioma, la cultura...», ha matisat. A més, darrere de l’arribada d’aquests referents del capital veneçolà, hi ha bufets i assessors que han canalitzat aquestes inversions a Espanya. «Tots els grans bufets es relacionen amb els diners veneçolans», afirma.
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L’augment de la gravetat dels accidents de trànsit preocupa als Bombers de la Regió d’Emergències Centre