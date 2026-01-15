Xifres de rècord
Hereu destaca el creixement «serè» del turisme el 2025, gairebé el doble en despesa (+6,8%) que en nombre de visitants (+3,5%)
El ministre ha afirmat en la presentació del Balanç Turístic del 2025 que la fita dels 100 milions de turistes «no és un fi en si mateix», donant més importància a la qualitat de l’ocupació o la desconcentració del turisme
Jaime Mejías
El ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha celebrat el creixement «serè» del sector a Espanya, tant en mètriques quantitatives, com l’afluència de visitants, però també qualitatives, entre les quals destaca la despesa mitjana dels turistes estrangers a Espanya.
En la presentació de l’informe de ‘Balanç Turístic del 2025’, el ministeri ha compartit la previsió de volum de turistes corresponent a l’any passat. Comptant amb les dades del desembre, Espanya ha tornat a batre el rècord d’arribades, amb 97 milions de turistes estrangers, cosa que suposa un 3,5% més que l’any passat.
Creixement de la despesa mitjana
No obstant, també s’ha observat una alça considerable en la despesa mitjana en destinació dels esmentats visitants, que ascendeix fins a 135.000 milions d’euros, un 6,8% més que el 2024. Descomptant els efectes inflacionaris, l’alça es modera fins al 4%,però Hereu ha destacat que aquesta xifra continua sent superior al creixement en volum de visitants.
Ampliant el rang de comparació, respecte al 2019, la despesa mitjana dels turistes ha experimentat una alça del 20,5%.
«És important que prenguem consciència que estem creixent, però de la manera, al ritme i amb els elements qualitatius que creiem que són desitjables per al model de la triple sostenibilitat econòmica, social i ambiental», ha destacat Hereu, afirmant que, la setmana vinent, Espanya i Madrid es convertiran en «l’epicentre del turisme mundial», amb motiu de la celebració de Fitur del 21 al 25 de gener.
D’altra banda, Hereu ha destacat també les noves tendències vistes durant el 2025, entre les quals destaquen un creixement més gran de les arribades en temporada mitjana i baixa o més visites vinculades a àmbits com la cultura o la gastronomia. Segons el ministre, en aquesta classe de visites, el turista «gasta més i genera més valor afegit», posant com a exemple el turisme científic que atraurà l’eclipsi solar del pròxim mes d’agost.
Al mateix temps, Hereu ha posat en valor el fenomen de desconcentració ocorregut el 2025, amb una alça en les visites al que Turisme anomena «l’Espanya verda i d’interior», així com el creixement de mercats «d’alt valor afegit», entre els quals destaquen els EUA i Llatinoamèrica.
Creix la satisfacció i la probabilitat de tornar
Al seu torn, el ministre s’ha congratulat de resultats de satisfacció dels visitants, elaborats amb milers d’enquestes recollides per l’organisme. Segons les xifres, el 97% dels visitants van afirmar estar «satisfets» amb la seva estada, i el 69% va dir estar «molt satisfet», amb el mateix percentatge, un 4% més que l’any passat, afirmant que tornarà en els pròxims dotze mesos.
Una altra de les mètriques que han experimentat una alça respecte al 2024 ha sigut l’ocupació turística. Tal com es desprèn de les dades, el desembre del 2025 hi havia 2.725.942 persones afiliades al sector turístic, un 2,4% més que l’any passat. A més, els assalariats al sector van créixer un 4%.
Disminueix la temporalitat
Respecte a la temporalitat, Hereu ha posat de manifest que una de les tasques primordials del ministeri és continuar disminuint la taxa, que el 2025 va ser del 19,1%, un 0,3% inferior al 2024.
Al marge del balanç del 2025, Turisme ha presentat també les previsions per al primer quadrimestre del 2026. Els quatre primers mesos de l’any reportaran a Espanya 26 milions de visitants internacionals, un 3,7% més que el 2025, així com 35.000 milions d’euros, amb una alça del 2,6%, i s’invertirà d’aquesta manera la tendència observada el 2025.
La tensió geopolítica no fa efecte en el sector
Respecte als elements de tensió social vinculats a l’auge del turisme, Hereu ha destacat que, a través de «l’estabilització de les xifres de creixement», Espanya pot permetre’s el seu objectiu al sector, «continuar desenvolupant l’Estratègia Sostenible de Turisme 2030».
Finalment, el ministre ha reparat en les tensions geopolítiques presents en l’actualitat al món, afirmant que, fins al moment, el ministeri no compta amb dades «que facin preveure que el turisme se n’hagi de ressentir». «El 2022 ha expressat a nivell global que el turisme és molt resilient, perquè desgraciadament ja hem viscut aquesta classe d’episodis, però el sector continua desenvolupant-se», ha conclòs.
