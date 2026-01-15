El PIB per habitant de Manresa va créixer el 2023 per sobre de la mitjana catalana
La capital del Bages va tancar l’any amb un increment del 8,33% del producte interior brut per persona, més d’un punt per sobre de l’augment del país
El valor afegit brut industrial va créixer el 21,7%
El producte interior brut (PIB) per persona de Manresa es va situar el 2023 en 31.165 euros, el que suposa el 8,33% més que un any enrere, segons les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest increment supera en més d’un punt el de la mitjana catalana, que es va situar aquell any en el 7,18%. Amb tot, el PIB per habitant de Manresa queda 6.100 euros per sota de la mitjana nacional (37.259 euros), el que suposa el 83,4% del valor català. Així, malgrat l’increment percentual del 2023, s’allunyava de dues dècimes, en aquest valor relatiu, de la mitjana catalana del que ho estava un any abans.
Respecte de les grans ciutats del país, per sobre dels 50.000 habitants, Manresa es va ubicar el 2023 en un creixement mitjà del seu PIB per habitant, lluny del 13,24% que va experimentar Mataró (la ciutat gran on més va créixer aquest registre), però també molt lluny del mínim increment entre aquest grup de municipis, a Sant Cugat, amb el 2,8%.
En valor absolut, el PIB de Manresa va sumar 2.466,7 milions d’euros, el 10,18% més que un any abans, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya.
El pes industrial
L’evolució positiva del PIB manresà es va fonamentar en un molt bon resultat de la indústria, que va augmentar el seu valor afegit brut (la diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats, sense comptar els impostos i subvencions) fins als 339,2 milions d’euros, el 21,7% més que el 2022, tretze punts percentuals per sobre de l’increment del conjunt català. De fet, Manresa va ser la segona ciutat gran amb una millor evolució del valor afegit brut industrial, tan sols per darrere de l’experimentat a Viladecans. Als serveis, tot i un increment del 8,2% del valor afegit brut, la ciutat va quedar per sota de l’augment mitjà nacional (9,05%), mentre que també va experimentar bons registres en la construcció (un augment del 16,41%, el segon més destacat entre les ciutats grans, per darrera de Girona) i el 47,83% a l’agricultura.
D’aquesta forma, el VAB industrial va suposar el 14,98% del total del valor afegit brut de Manresa, el 2023, més de quatre punts percentuals per sota del pes que va tenir la indústria en el conjunt català. Amb tot, la capital del Bages va figurar en el grup de les ciutats amb més pes del sector en el seu VAB, per darrere de Rubí, Granollers, Mollet del Vallès i Sant Boi de Llobregat.
Quant als serveis, el seu pes a Manresa va ser del 79,89%, quatre punts més que la mitjana catalana. La construcció, per la seva banda, va suposar gairebé el 5% del total del VAB local, un percentatge molt similar al català. L’agricultura, finalment, va representar el 0,15%, set dècimes menys que la mitjana catalana.
Increments anteriors
Segons l’estadística de l’Idescat, des del 2011, Manresa ha experimentat increments del seu PIB per habitant per sobre de la mitjana nacional en exercicis com el del 2021, el següent a l’aturada per la pandèmia, (13,3% a la capital del Bages pel 8,5% català) i, ja més endarrere, els anys 2017, 2015 i 2014. A més, el 2020, el de l’impacte més profund de la pandèmia per coronavirus, va experimentar una davallada inferior a la mitjana catalana: -8,6% a Manresa pel -11,5 a Catalunya. Segons les dades provisionals, el 2024 la dinàmica a la capital del Bages ja no va ser tan positiva en relació al conjunt català, ja que va créixer tres dècimes menys (5,8% pel 6,1 català).
Evolució positiva general
Les dades avançades del 2024 per als municipis de més de 50.000 habitants mostren que totes poblacions d’aquest grup van tenir una evolució positiva del PIB per habitant en comparació amb l’any anterior, encapçalats per Castelldefels (7,7%) i Mollet del Vallès (7,5%), mentre que Rubí va ser el municipi amb un augment més baix (5,2%). Els valors més alts de PIB per càpita l’any 2024 els van mostrar el Prat de Llobregat (77.939 euros), Sant Cugat del Vallès (59.780 euros) i Barcelona (56.360 euros). n
