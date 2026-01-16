La CNMC autoritza la sud-coreana Naver la compra de Wallapop
La companyia asiàtica passarà a controlar el 100% de la firma amb seu a Barcelona
ACN
Barcelona
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha donat llum verda perquè la sud-coreana Naver adquireixi Wallapop. L’òrgan regulador va autoritzar la transacció, en primera fase, el 14 de gener, pràcticament deu dies després que entrés l’expedient. D’aquesta manera, el gegant asiàtic culminarà la compra del 100% de la firma catalana.
Naver ja comptava amb el 29,5% del capital social de la companyia i a l’agost, quan va informar de l’operació, va xifrar la transacció en uns 377 milions d’euros. Wallapop seguirà operant des de la seva seu central a Barcelona i sota la direcció de Rob Cassedy, el conseller delegat de la companyia, "mantenint la plantilla i la marca", segons va detallar Naver.
